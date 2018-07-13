Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

​​​​​​​«Ависта Модуль Инжиниринг» ищет участок под производство

  • 13/07/2018
modul

Производитель модульных зданий с филиальной сетью по России и главным офисом и производством в Новосибирске планирует экспансию в регионы.

— Мы планируем создать современные производства металлоконструкций полного цикла площадью около 6 тысяч кв. м. для сборки быстровозводимых модульных зданий в разных регионах России: Новосибирская область, Кузбасс, Дальний Восток. Планируем закупить оборудование, внедрить новые технологии, которые позволят снизить себестоимость наших конструкций при улучшения качества. Сейчас мы работаем на арендованных площадях и часть работ передаем на аутсорсинг, — рассказал Infopro54 управляющий ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» Евгений Скородумов.

Компания рассматривает земельные участки под строительство объекта в Новосибирской области, в том числе в ТОСЭР «Линево», а также в различных регионах, где зоны опережающего развития уже созданы.

— ТОСЭР в Линево интересна с точки зрения налогов, сейчас решаем вопросы логистики, так как доставка материалов будет занимать лишний трафик. Также предстоит решить вопрос с кадрами. Мы, как крупная компания, способная обеспечит рабочие места, конечно, несем социальную ответственность, — говорит Скородумов. —Также мы рассматриваем ТОСЭР в Новокузнецке и других регионах, где уже готовы площади под современное производство, к ним подведена вся необходимая инфраструктура. Просчитываем экономику вариантов, так как ключевым фактором в реализации проекта сегодня является время.

По словам собеседника Infopro54, в первые два года реализации проекта компания планирует вложить в него 60-80 млн рублей. При выходе на арендованную площадку производство можно будет запустить через месяц, при строительстве собственного предприятия — через полгода. На новых производствах «Ависта Модуль Инжиниринг» сразу планирует выйти на оборот около 40 млн рублей в месяц. Это позволит компании в два раза увеличить оборот на сегменте производства металлоконструкций для быстровозводимых модульных зданий. В планах — дальнейшее расширение производства, в том числе реализация проекта по крупноузловой сборке.

— Сегодня наша компания является лидером на рынке быстровозводимых модульных зданий. Мы работаем с крупнейшими корпорациями России: Интер РАО «ЕЭС», ЗАО «Газпромнефть-Восток», ООО «Иркутская нефтяная компания», ОАО «РусГидро», ОАО «Сибмост», АК «Алроса», ОАО «Северсталь», ОАО «РЖД», ПАО «Роснефть», ООО «Аггерко Евразия», ЗАО «БалтГаз», «Тиссен Шахтбау Гмбх», поставляем продукцию в Казахстан и Монголию, — поясняет Евгений Скородумов. — По нашим оценкам, потенциал роста спроса на продукцию очень большой. В стране постоянно открываются новые месторождения, где необходимо возведение жилых модулей, общежитий, хозяйственных помещений. Семимильными шагами развивается частное домостроение. Кроме того, мы готовимся за счет новых бизнес-моделей выйти на рынки дальнего зарубежья.

ООО «Ависта Модуль Инжиниринг»  создано в 2013 году. Входит в ГК «Ависта Модуль Инжиниринг», которой уже 11 лет. Учредитель, собственник и гендиректор ГК Вадим Кулубеков. По данным открытых источников, в 2016 году выручка компании составила 344 млн рублей, прибыль — 6,9 млн.

Фото предоставлены ГК «Ависта Модуль Инжиниринг»

Популярное с сайта

Самым популярным смартфоном в Новосибирске остается iPhone 5s

13/07/2018
В топ-10 самых популярных смартфонов у новосибирцев, помимо Apple, попали модели Samsung и Xiaomi.

Новосибирские ученые выиграли грант РФФИ

13/07/2018
Ученые займутся разработкой новых комбинированных биопрепаратов для защиты картофеля от колорадского жука в Западной Сибири.

«Развитие авиации в Сибирском федеральном округе» — одна из номинаций журналистского конкурса

13/07/2018
Награда в номинации будет вручена в двух категориях – «автор печатного/интернет-СМИ» и «журналист электронного СМИ».

Мнение

«Мы выхватываем положительный опыт кусками, а потом удивляемся: почему он у нас не работает?»

Все материалы

Экспортный потенциал сырья дикоросов в Сибири около 1 млрд долларов в год

13/07/2018

Можно ли накопить на пенсию?

13/07/2018

ВТБ Лизинг в I полугодии передал компаниям и предпринимателям более 12,5 тыс. автомобилей

13/07/2018

«Дочка» петербургской компании принимает новосибирский мусорный рынок

13/07/2018

В зоне ТЭЦ-5 устраняются порывы магистральных трубопроводов

13/07/2018

История колбасы

12/07/2018

ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов

12/07/2018

Пенсия подождет

12/07/2018

В ТОП-10 новые застройщики

12/07/2018

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске принял участие в мероприятии «Ипотека без галстуков»

12/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×