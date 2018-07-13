​​​​​​​«Ависта Модуль Инжиниринг» ищет участок под производство

Производитель модульных зданий с филиальной сетью по России и главным офисом и производством в Новосибирске планирует экспансию в регионы.

— Мы планируем создать современные производства металлоконструкций полного цикла площадью около 6 тысяч кв. м. для сборки быстровозводимых модульных зданий в разных регионах России: Новосибирская область, Кузбасс, Дальний Восток. Планируем закупить оборудование, внедрить новые технологии, которые позволят снизить себестоимость наших конструкций при улучшения качества. Сейчас мы работаем на арендованных площадях и часть работ передаем на аутсорсинг, — рассказал Infopro54 управляющий ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» Евгений Скородумов.

Компания рассматривает земельные участки под строительство объекта в Новосибирской области, в том числе в ТОСЭР «Линево», а также в различных регионах, где зоны опережающего развития уже созданы.

— ТОСЭР в Линево интересна с точки зрения налогов, сейчас решаем вопросы логистики, так как доставка материалов будет занимать лишний трафик. Также предстоит решить вопрос с кадрами. Мы, как крупная компания, способная обеспечит рабочие места, конечно, несем социальную ответственность, — говорит Скородумов. —Также мы рассматриваем ТОСЭР в Новокузнецке и других регионах, где уже готовы площади под современное производство, к ним подведена вся необходимая инфраструктура. Просчитываем экономику вариантов, так как ключевым фактором в реализации проекта сегодня является время.

По словам собеседника Infopro54, в первые два года реализации проекта компания планирует вложить в него 60-80 млн рублей. При выходе на арендованную площадку производство можно будет запустить через месяц, при строительстве собственного предприятия — через полгода. На новых производствах «Ависта Модуль Инжиниринг» сразу планирует выйти на оборот около 40 млн рублей в месяц. Это позволит компании в два раза увеличить оборот на сегменте производства металлоконструкций для быстровозводимых модульных зданий. В планах — дальнейшее расширение производства, в том числе реализация проекта по крупноузловой сборке.

— Сегодня наша компания является лидером на рынке быстровозводимых модульных зданий. Мы работаем с крупнейшими корпорациями России: Интер РАО «ЕЭС», ЗАО «Газпромнефть-Восток», ООО «Иркутская нефтяная компания», ОАО «РусГидро», ОАО «Сибмост», АК «Алроса», ОАО «Северсталь», ОАО «РЖД», ПАО «Роснефть», ООО «Аггерко Евразия», ЗАО «БалтГаз», «Тиссен Шахтбау Гмбх», поставляем продукцию в Казахстан и Монголию, — поясняет Евгений Скородумов. — По нашим оценкам, потенциал роста спроса на продукцию очень большой. В стране постоянно открываются новые месторождения, где необходимо возведение жилых модулей, общежитий, хозяйственных помещений. Семимильными шагами развивается частное домостроение. Кроме того, мы готовимся за счет новых бизнес-моделей выйти на рынки дальнего зарубежья.

ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» создано в 2013 году. Входит в ГК «Ависта Модуль Инжиниринг», которой уже 11 лет. Учредитель, собственник и гендиректор ГК Вадим Кулубеков. По данным открытых источников, в 2016 году выручка компании составила 344 млн рублей, прибыль — 6,9 млн.

Фото предоставлены ГК «Ависта Модуль Инжиниринг»