1.8 средних зарплат понадобится на покупку КАСКО в Новосибирске

При средней зарплате в 33 589 руб стоимость страховки в регионе составляет 59 777 рублей.

Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость КАСКО в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия. Для расчета выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат – это новая KIA Rio, сообщили в пресс-службе компании.

Также были проанализированы соотношение средней зарплаты и стоимости страховки Каско.

— Самая высокая стоимость на страховку наблюдается в небольших городах, где, как правило, цены диктуют 1-2 лидера рынка. Например, в нашей выборке самыми «дорогими» стали Псков (больше 7 заработных плат необходимо будет отложить для приобретения ежегодной страховки) и Великий Новгород (почти 4,5 зарплаты). И, напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит, и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах покупателей КАСКО. Самыми «недорогими» стали Саратов, Екатеринбург, Казань, Тюмень. Москва и Санкт-Петербург, — отмечают специалисты.

Жителям Новосибирска понадобится 1.8 средних зарплаты для покупки КАСКО – это немного выше среднего показателя по России. По данным исследования, при средней зарплате в 33 589 руб стоимость страховки в регионе составляет 59 777 рублей.

Отмечается, что в среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубля при средней заработной плате 40 608 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu