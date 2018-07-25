Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

1.8 средних зарплат понадобится на покупку КАСКО в Новосибирске

  • 25/07/2018
insurance

При средней зарплате в 33 589 руб стоимость страховки в регионе составляет 59 777 рублей.

Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость КАСКО в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия. Для расчета выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат – это новая KIA Rio, сообщили в пресс-службе компании.

Также были проанализированы соотношение средней зарплаты и стоимости страховки Каско.

— Самая высокая стоимость на страховку наблюдается в небольших городах, где, как правило, цены диктуют 1-2 лидера рынка. Например, в нашей выборке самыми «дорогими» стали Псков (больше 7 заработных плат необходимо будет отложить для приобретения ежегодной страховки) и Великий Новгород (почти 4,5 зарплаты). И, напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит, и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах покупателей КАСКО. Самыми «недорогими» стали Саратов, Екатеринбург, Казань, Тюмень. Москва и Санкт-Петербург, — отмечают специалисты.

Жителям Новосибирска понадобится 1.8 средних зарплаты для покупки КАСКО – это немного выше среднего показателя по России. По данным исследования, при средней зарплате в 33 589 руб стоимость страховки в регионе составляет 59 777 рублей.

Отмечается, что в среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубля при средней заработной плате 40 608 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

Популярное с сайта

Три колледжа Новосибирска получат субсидию из федерального бюджета

25/07/2018
Всего на конкурс поступило 413 заявок из 78 субъектов Российской Федерации.

В Новосибирской области сократилось количество кафе

25/07/2018
Количество предприятий в сегменте «кофейни» и «рестораны быстрого питания», напротив, увеличилось.

Новосибирцы — одни из самых активных пользователей умных часов

25/07/2018
Средняя цена фитнес-браслетов и умных часов на Юле в Новосибирске во втором квартале 2018 года составила 4 360 рублей.

Мнение

Новые правила работы застройщиков

Все материалы

Взносы застройщиков в Фонд долевого строительства могут поднять до 6%

25/07/2018

Карта SVO Club Premium Бинбанка выиграла номинацию Frank Banking Reward Award 2018

25/07/2018

В Новосибирске началась процедура банкротства «Базы ПТК-30»

25/07/2018

Эксперты считают, что выход из американских госбумаг – сигнал тревоги

25/07/2018

ВТБ снижает ставки в рамках программы «АвтоЮбилей»

25/07/2018

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» присвоен рейтинг ВВВ- прогноз «Стабильный»

25/07/2018

Новосибирские застройщики рассказали о текущих тенденциях

25/07/2018

Ждать ли снижения ключевой ставки?

24/07/2018

Робот запишет в поликлинику и в спортзал

24/07/2018

Вклады в валюте стали более доходными и начали пользоваться спросом

23/07/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag

 

×