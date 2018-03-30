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1 апреля в Новосибирске пройдет гранд-финал ежегодного Кубка «Ростелекома»

  • 30/03/2018
Кубок Ростелекома

В отборочных боях участвовали более 500 киберспортсменов.

Первого апреля в новосибирском многофункциональном комплексе (МФК) «Сан-Сити» состоится гранд-финал ежегодного Кубка «Ростелекома». Игрокам из Новосибирска, Красноярска, Омска, Кемерова и Новокузнецка предстоит выявить сильнейших по дисциплинам Dota 2 и World of Tanks. Провайдер цифровых услуг и решений обеспечит техническую инфраструктуру для проведения онлайн-боев и прямой трансляции всех поединков, сообщили в пресс-службе компании.

Более пятисот человек (112 команд по 5 игроков каждая) участвовали в отборочных боях на протяжении двух недель. За это время матчи набрали более 30 тысяч просмотров по всей России. В финале по Dota2 встретятся следующие команды: KTS_pro (Красноярск) vs Arena Guardians (Омск/Новосибирск), в танковом сражении на Кубок «Ростелекома» за звание лучшего поспорят UKNOW (Новосибирск/Новокузнецк) и Zavod Crew (Новосибирск/Кемерово/Красноярск).

Гостей гранд-финала с 12 часов дня, кроме зрелищных и напряженных поединков, ждут соревнования в консольной зоне (FIFA & Mortal Kombat), косплей-конкурс, виртуальная реальность от партнеров события «е2е4», матчи по аэрохоккею и мини-квизы с розыгрышами официальной промо-продукции от Wargaming.

— Киберспорт стал частью жизни молодых и активных людей. Для «Ростелекома» важно говорить с ними на одном языке, понимать их интересы, ведь именно эти ребята станут двигателями цифровой экономики в нашей стране. Сибирский игровой спорт развивается, и мы поддерживаем талантливых юношей и девушек, которые хотят расти в этом общемировом тренде, — подчеркнул вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Фото: пресс-служба компании

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