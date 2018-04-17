18 и 19 апреля пройдет онлайн-марафон «Деньги для дела»

Малому бизнесу расскажут, как взаимодействовать с банками и привлекать финансирование.

18 и 19 апреля с 10:00 до 13:00 Банк России проведет второй онлайн-марафон «Деньги для дела» – шесть образовательных вебинаров для начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов. Время указано московское, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

В первый день онлайн-марафона представитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Петр Петров расскажет, как происходит реабилитация бизнеса, если банковский счет заблокировали.

В программе второго дня марафона – онлайн-встреча с начальником отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрием Божором, который расскажет о современных банковских технологиях для бизнеса.

Главная цель проекта – рассказать о новых возможностях, которые помогут предпринимателям в развитии бизнеса, а также ответить на вопросы участников вебинара.

Узнать подробнее об онлайн-марафоне, темах, программе, а также зарегистрироваться на марафон можно на сайте dengidela.com.

Фото: pixabay.com, автор — geralt