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19 апреля в Технопарке пройдет форум «Новые технологии.Кибербезопасность»

  • 12/04/2018
технопарк

Гости Форума обсудят безопасность криптовалюты, цифровая безопасность, биохакинг и др.

19 апреля в Новосибирске состоится форум «Новые технологии.Кибербезопасность» для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе ГК «Отелит Development».

— По моему мнению, Форум — значимое событие для региона в целом. В современных условиях предприниматели работают с большими базами данных, не подозревая о том, что они попадают в незащищенную среду сети Интернет. Сегодня проблема кибератак и киберугроз встала на первый план даже на уровне первых лиц государства. Поэтому задача форума — рассказать широкой массе людей о существующих в Интернете угрозах, научиться их предотвращать для того, чтобы защитить себя и свой бизнес. Я уверен в том, что подобные площадки для диалога очень нужны профессиональному бизнес-сообществу, — прокомментировал генеральный директор ГК «Отелит Development», сопредседатель новосибирского отделения «Деловой России» Евгений Бурденюк.

К участию в событии приглашаются представители малого и среднего бизнеса регионов Сибирского федерального округа, органов власти Новосибирска и Новосибирской области, топ-менеджеры ведущих компаний города, члены региональных отделений «Деловой России» и представители институтов поддержки малого и среднего предпринимательства.

Программа мероприятия позволит участникам рассмотреть ряд вопросов, связанных с различными аспектами цифровой экономики. Гости Форума обсудят актуальные на сегодняшний день темы, такие как безопасность криптовалюты, цифровая безопасность, биохакинг и многие другие вопросы.

— На сегодняшний день кибербезопасность — важный момент в развитии цифровых финансовых технологий, которые стали неотъемлемой частью бизнес-сообщества и каждого человека на планете в эпоху больших данных. Словом, безопасность личных данных, защита от хакеров, защита банковской системы, а также новые платформы и технологии — это ключевой вектор в развитии всего финансового мира, — отметили организаторы меропрмиятия.

В программе Форума:

— Дискуссионная площадка на тему «Хакинг в современном мире».

— Мастер-класс от Ильи Сачкова — основателя и совладельца одной из крупнейших российских компаний в области компьютерной безопасности Group-IB, входящей в мировой рейтинг ТОП-7 компаний, влияющих на информационную безопасность мира.

— Семинары от федеральных и окружных экспертов на темы: Информационная безопасность, Финансовая безопасность, Безопасность криптовалюты, Интеллектуальная безопасность, а также Growshacking, Биохакинг, Скиминг и Кардинг.

Фото: Юлия Данилова

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