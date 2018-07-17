20 июля в Новосибирске подведут итоги II квартала на рынке недвижимости

Бизнес-завтрак пройдет в отеле Double Tree by Hilton.

20 июля 2018 года Комитет по жилой недвижимости новосибирского представительства РГУД проведет Бизнес-завтрак в отеле Double Tree by Hilton, сообщили организаторы мероприятия.

Бизнес–завтрак будет посвящен итогам II квартала на рынке недвижимости.

Ведущие аналитики города расскажут о трендах и тенденциях, поделятся общим анализом рынка новостроек по итогам II квартала.

В рамках данного мероприятия застройщики и банки обсудят вступившие в силу изменения в ФЗ 214.

Застройщики расскажут об итогах квартала и планах на следующие периоды.

Крупные новосибирские ипотечные банки поделятся итогами II квартала на ипотечном рынке: объемом ипотеки, характером работы с застройщиками в новых условиях измененного законодательства, а также какие изменения следует ожидать на ипотечном рынке в следующем квартале.

Фото: предоставлено новосибирским представительством РГУД