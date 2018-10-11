20% продукции Медтехнопарка должно поставляться на экспорт

Эту задачу инвесторы кластера намерены решить в течение трех лет.
Сегодня в медико-технологический кластер Новосибирской области входит 34 компании, которые занимаются решением вопросов, связанных с созданием новых аппаратно- программных комплексов, имплантируемых конструкций, обеспечением клиник всеми необходимыми материалами, рассказала на пресс-конференции в Интерфакс генеральный директор АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский Технопарк) Екатерина Мамонова.
— Сегодня выручка компаний кластера составляет более 2 млрд рублей. Это вопросы, связанные не только с производством продукции, но и с оказанием услуг, которые мы предоставляем компаниям, — отметила Мамонова.
— Наши компании-производители в своих сферах уже занимают 15-30% российского ранка. С учетом тенденций, связанных с программой импортозамещения, можно отметить, что потенциал их роста полностью не исчерпан — есть куда развиваться, — уверена Мамонова.
Она также отметила, что перед компаниями кластера стоит задача занять на своих сегментах минимум 30-40% российского рынка, чтобы каждое третье медизделие в сфере работы кластера, производилось на территории Новосибирской области. При этом каждое пятое изделие, которое производится на предприятиях кластера, должно отправляться на экспорт.
— На наш взгляд, эту задачу вполне можно полностью реализовать за три года, — подчеркнула Екатерина Мамонова.
Обеспечению решения этой задачи будет способствовать ускорение регистрации медизделий. С использованием инфраструктуры кластера этот процесс сейчас можно пройти за 9-11 месяцев. Для сравнения, хорошим показателем в среднем по стране является получение регистрационных удостоверений за 18 месяцев.
Фото: Юлия Данилова
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