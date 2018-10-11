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20% продукции Медтехнопарка должно поставляться на экспорт

  • 11/10/2018
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Эту задачу инвесторы кластера намерены решить в течение трех лет.

Сегодня в медико-технологический кластер Новосибирской области входит 34 компании, которые занимаются решением вопросов, связанных с созданием новых аппаратно- программных комплексов, имплантируемых конструкций, обеспечением клиник всеми необходимыми материалами, рассказала на пресс-конференции в Интерфакс генеральный директор АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский Технопарк) Екатерина Мамонова.

—  Сегодня выручка компаний кластера составляет более 2 млрд рублей. Это вопросы, связанные не только с производством продукции, но и с оказанием услуг, которые мы предоставляем компаниям, — отметила Мамонова.

Новосибирский медпромпарк планирует выходить на международный рынок

По ее словам, большинству компаний кластера удалось выйти за пределы Новосибирской области и стать серьезными игроками федерального рынка.

— Наши компании-производители в своих сферах уже занимают 15-30% российского ранка. С учетом тенденций, связанных с программой импортозамещения, можно отметить, что потенциал их роста полностью не исчерпан — есть куда развиваться, — уверена Мамонова.

Она также отметила, что перед компаниями кластера стоит задача занять на своих сегментах минимум 30-40% российского рынка, чтобы каждое третье медизделие в сфере работы кластера, производилось на территории Новосибирской области. При этом каждое пятое изделие, которое производится на предприятиях кластера, должно отправляться на экспорт.

— На наш взгляд, эту задачу вполне можно полностью реализовать за три года, — подчеркнула Екатерина Мамонова.

Обеспечению решения этой задачи будет способствовать ускорение регистрации медизделий. С использованием инфраструктуры кластера этот процесс сейчас можно пройти за 9-11 месяцев. Для сравнения, хорошим показателем в среднем по стране является получение регистрационных удостоверений за 18 месяцев.

Медтехнопарк вписывает третью очередь в «Академгородок 2.0»

Медтехнопарк вошел в проект «Академгородок 2.0» как центр инжиниринга и производства медицинских изделий. Первая очередь проекта Медпромпарка на улице Одоевского площадью 2,1 тысяч кв. м сдана в 2016 году и заполнена на 100%. На площадке размещено 9 резидентов. По словам Мамоновой, сейчас идет работа по оптимизации, чтобы все желающие могли получить дополнительные площади. Работа по реконструкции второй очереди парка (площадь около 3 тысяч кв. м) еще ведется. Объект планируется сдать в эксплуатацию в середине 2019 года. Круг потенциальных резидентов также определен. Ранее сообщалось, что площадь всего парка — 7,6 тысяч кв. м. В 2018 году новосибирский Медицинский технопарк планирует получить выручку около 700 млн рублей, на 20% больше, чем в 2017.

Фото: Юлия Данилова

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