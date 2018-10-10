2018 год — это год возможностей на рынке облигаций

Из-за санкционного давления они сильно дешевеют, но в следующем году могут отыграть падение.

Только 2-4% россиян сегодня работает на рынке ценных бумаг, а доля средств клиентов, которые находятся в доверительном управлении (включая различные инвестфонды), составляет всего около 1,3% от объема депозитов, размещенных в банках. По мнению эксперта компании ООО УК «Альфа-Капитал» Александра Кайсина, это говорит об огромном потенциале роста финансового рынка. Переток средств физлиц в ценные бумаги к тому же стимулирует падение доходности традиционного инструмента размещения средств — вкладов. Региональный руководитель по развитию сети отделений филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Марина Кокоулина также отмечает, что исторически инвестиционными инструментами охотнее пользовались состоятельные клиенты банков. В связи с изменениями в инвестиционных продуктах, к ним растет интерес инвесторов со средним достатком.

— Финансовый рынок в России взрослеет. Это видно по тому, как реагировала доходность и цены ОФЗ в 2014 году и начале 2018 года: при более высоком процентом выходе иностранных инвесторов из ОФЗ в 2018 доходность выросла меньше, чем в 2014. Также многое делает государство для привлечения на рынок частных инвестиций. По ОФЗ, номинированным в рублях, нет налога на купоны. Нет налога на корпоративные облигации, выпущенные с января 2017 года. Налоги взимаются только на разницу в цене таких бумаг. По ИИС можно получить налоговый вычет. А с 2019 года купоны по суверенным облигациям в долларах освобождены от НДФЛ и от валютной переоценки, — перечисляет Кайсин.

По его словам, сегодня во вклады можно разместить средства максимум под 7% годовых в рублях и под 3% в долларах. По суверенным российским облигациям в долларах уже можно заработать 4,5 %, но здесь возникает рыночный риск, так как с апреля 2018 года долговые бумаги российских эмитентов дешевеют из-за санкционного давления. По структурным нотам текущая доходность в долларах составляет более 7% годовых, далее следуют акции, доходность по которым не ограничена, но здесь существенно возрастают риски. Также есть инструменты «с плечами», но с ними работают не все инвесткомпании.

— Чем хороши облигации — по ним всегда можно получить купон. В кризисный период облигации падают примерно на 20% и восстанавливаются в течение одного года. Рынок акций в 2008 году упал на 70%, а вернулся на прежние значения только через 5 лет, — напоминает Александр Кайсин. — Лично я считаю, что 2018 год — это год возможностей на рынке облигаций. Сейчас эти ценные бумаги находятся под прессом продаж, так как из-за повышения ставки ФРС, а также из-за того, что иностранные инвесторы выводили из них деньги, сильно подешевели.

Он рекомендует отслеживать фазы глобального экономического роста, чтобы принять правильное инвестиционное решение: больше заработать и меньше потерять.

В то же время Александр Кайсин отмечает: несмотря на все сложности, с 2014 года Россия смотрится интересно — как развивающаяся страна.

— Все непопулярные решения: повышение пенсионного возраста, НДС, на которые мы реагируем негативно, иностранцы оценивают положительно. Хорошо — они режут затраты, уменьшается дефицит бюджета, количество денег, которое приходит в страну, больше, чем уходит, что создает положительное сальдо платежного баланса и позволяет проще справляться с долгами, то есть страна становится более привлекательной для вложений. Но до ноября иностранные инвесторы воздержатся от вложений в Россию из-за санкций, — добавляет Кайсин.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшей перспективе иностранцам будут интересны операции carry trade (получение прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок). После завершения санкционной темы круг интересов расширится.

— Аналитики зарубежных инвестдомов на протяжении последних лет говорят, что российский рынок акций является недооцененным, — поясняет Александр Кайсин. — Что касается бумаг иностранных компаний, то при некоторых признаках замедления экономики, что мы наблюдаем сейчас, акции являются не лучшим инструментом инвестирования. Лучше выбирать точечно — имена с идеей для роста. В противном случае вырастает вероятность потери средств. Таких примеров мы видели уже немало, когда быстрорастущие компании разных секторов экономики резко сдавали свои позиции.

Марина Кокоулина напоминает, что любые инвестиции сопряжены с определенным уровнем риска, поэтому решение о выборе продукта нужно принимать только после определения своего риск-профиля и консультации с персональным менеджером.

Юлия Данилова

Фото: баз- автора, ост- из презентации Альфа Капитал