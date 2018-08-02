Заявленная регионами сумма ущерба составляет 8,7 млрд рублей.

— Если заявленные регионами России убытки аграриев от природных бедствий в текущем году будут подтверждены, 2018 год станет рекордным по размеру ущерба от ЧС в сельском хозяйстве за последние 5 лет, — цитирует президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова пресс-служба НСА.

Как ранее сообщал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в связи с неблагоприятными погодными условиями режим ЧС введен уже в 17 регионах. Заявленная регионами сумма ущерба составляет 8,7 млрд рублей.

— По данным НСА, в прошлом году заявленный регионами ущерб от ЧС составил почти 5 млрд рублей, — отметил президент НСА. — При этом убыток по прямым затратам был оценен Минсельхозом в 3,6 млрд рублей. Для сравнения: за предыдущие три года убытки аграриев страны от ЧС, оцененные по прямым затратам, достигали соответственно 2,12 млрд рублей в 2016 году, 7,1 млрд рублей в 2015-м и 3,73 млрд рублей в 2014 году. Есть основания полагать, что 2018 год станет рекордным как минимум за пятилетие.

В НСА подчеркнули, что в целом этот период был благоприятным для АПК России: начиная с 2014 года, растениеводство демонстрировало рекордные темпы роста, в том числе по причине снижения частоты природных бедствий и их локального характера.

— В менее благоприятные годы потери аграриев были выше: в 2013 году ущерб по прямым затратам достиг 10,21 млрд рублей (основное событие — наводнение на Дальнем Востоке), а в 2012 году (засуха в Сибири) — 14,41 млрд рублей. Напомню, что крупнейшим катастрофическим событием для АПК России стала засуха 2010 года, когда потери превысили 40 млрд рублей, — отметил Корней Биждов.

Как уже сообщалось ранее, по данным НСА в текущем году ущерб аграриям в различных регионах нанесла целая серия событий, которая негативно отразилась на продукции растениеводства. В южных регионах европейской части России и Урала — в Крыму, Волгоградской, Астраханской, Оренбургской областях — проявилась засуха. Нехватка осадков отразилась на снижении урожайности ряда сельхозкультур и в черноземном поясе страны. При этом дожди в некоторых регионах (например, Курской области) возобновились в период сбора зерновых и вызвали прорастание зерна в колосе, что привело к потере его качества. Дополнительные убытки на сумму свыше 1 млрд рублей от недобора урожая принес град, который прошел в конце июня полосой по Югу России от Крыма к Ставрополью. В свою очередь, в Поволжье и в Сибири посевы испытали недостаток тепла, посевная состоялась с задержкой на 2-3 недели, что привело к отставанию развития растений в июне. В Восточной Сибири (Забайкальский край, Бурятия, Амурская область) потери аграриям нанесли наводнения.

В то же время, Россия находится в этом году в более благоприятном положении по сравнению с рядом стран Европейского союза, отметил президент НСА: сейчас центральная и северная часть Европы – Швеция, Англия, Голландия, Германия, Польша, Чехия – затронуты засухой, убытки от которой уже оцениваются миллиардами евро. При этом южная часть континента, от Испании до Румынии, пострадала от массивных дождей, шторма и града. Но, в от отличие от России, где после изменения системы субсидирования агрострахования охват посевов страховой защитой сейчас сократился до единичных договоров на регион, в ряде стран ЕС аграрии получат страховые выплаты за потерянный урожай.

— Например, по данным системы агрострахования Испании AGROSEGURO, по состоянию на 26 июля застрахованные убытки аграриев Испании оценивались в 437 млн евро при потерях на площади 1,1 млн га, из которых 214 млн евро — убытки от штормовых ливней с ветром и градом, причиненные посевам и посадкам на площади 542 тыс. га, — пояснил Корней Биждов. — Нужно отметить, что в прошлом году в Испании аграрии понесли убытки из-за засухи, поэтому в начале 2018 года в этой стране был отмечен исторический рекорд спроса на страхование однолетних сельхозкультур: было выписано 54,5 тыс. полисов — на 53% больше, чем годом ранее, с покрытием площади 3,26 млн га. Премия по оплате полисов составила 118 млн евро. Для сравнения, сопоставимая площадь 3,4 млн га была застрахована компаниями НСА в 2015 году по всей России, при меньшей сумме начисленной премии (3,9 млрд рублей). Особенности испанской системы — ее возможность гибко адаптироваться к изменению структуры спроса аграриев на страхование. Этот опыт можно и нужно перенять, и больше возможностей для этого появится после готовящегося принятия поправок в профильный закон.

Фото: pixabay.com, автор- manfredrichter