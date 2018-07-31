28 августа 2018 года в Новосибирске пройдет VIII Международный форум «InPark-2018»

Ключевой темой форума станет снятие административных барьеров для производственного бизнеса.

VIII Международный форум индустриально-парковых проектов «InPark-2018» пройдет при поддержке Минпромторга России и станет частью деловой программы Международного форума технологического развития «Технопром», сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.

В этом году ключевой темой InPark станет снятие административных барьеров для производственного бизнеса. Эксперты и участники дискуссий обсудят предложения по изменению законодательства Российской Федерации в части особенностей правового регулирования энергоснабжения, земельных отношений и градостроительной деятельности в связи с созданием и функционированием индустриальных парков.

Также участники Форума рассмотрят новые форматы парковых проектов — опыт создания и функционирования агропромышленных парков, логопарков, оптово-распределительных центров.

Отмечается, что за 8 лет существования Форум InPark стал одной из ведущих экспертных площадок для обсуждения вопросов развития промышленной инфраструктуры, инвестиций и реализации индустриальных проектов. С момента проведения первого InPark в 2011 году межрегиональный форум эволюционировал в общероссийское, а затем и в международное мероприятие, которое собирает авторитетных спикеров, экспертов и участников из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

При этом, как и прежде, ключевой особенностью Форума InPark остается его уникальный экспертно-аналитический формат, предполагающий профессиональные дискуссии с участием представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества.

В InPark-2018 примут участие первые лица федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты региональных корпораций и агентств развития, руководители и собственники промышленных компаний, представители профессиональных объединений, эксперты в сфере инвестиций и промышленности.

Ознакомиться с программой, а также пройти регистрацию можно на сайте Форума.

Фото: предоставлено пресс-службой АИР Новосибирской области