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28 предприятий МСБ региона получат более 40 млн рублей по итогам конкурсов

  • 26/07/2018
ruble

Всего на конкурсы поступило 70 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса из 25 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

28 предприятий малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку из областного бюджета по итогам конкурсов, проведенных в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области в июле, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве, на участие в конкурсах поступило 70 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства из 25 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. По итогам конкурсной процедуры, состоявшейся 19 июля, комиссией по развитию малого и среднего предпринимательства было принято решение о предоставлении финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 20 предпринимателям региона на общую сумму 39 млн рублей. В 2018 году по сравнению с прошлым годом количество получателей по субсидированию части затрат на приобретение оборудования превысило почти в семь раз. Бюджетные средства по данной форме поддержки освоены в полном объеме.

Кроме того, господдержку в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства получили восемь субъектов малого предпринимательства на общую сумму 2,6 млн рублей. В 2018 году 73% получателей грантовой поддержки – предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающего производства, что в полтора раза выше показателя прошлого года.

Итого общий объем господдержки из областного бюджета по обоим направлениям составил 41,6 млн рублей. Список получателей финансовой поддержки по состоявшимся двум конкурсам опубликован на сайте «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области».

В связи с остатком лимита бюджетных средств на оказание финансовой поддержки в форме предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства объявлен дополнительный конкурс с 13 по 24 августа 2018 года.

В августе будут подведены итоги конкурса по форме финансовой поддержки «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания». В конце III квартала 2018 года будет объявлен конкурс на субсидирование части затрат по договорам лизинга с объемом бюджетного финансирования 10 млн рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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