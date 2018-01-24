На инвестпривлекательности области сказывается непоследовательность в принятии ключевых решений

Руслан Власов, генеральный директор АО «Сибирская энергетическая компания»:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— В целом для экономики области и страны год достаточно стабильный. В регионе можно отметить динамику роста в сфере сельского хозяйства. Вместе с тем, на практике мы наблюдаем снижение активности в секторе строительства, так как непосредственно сталкиваемся по ряду проектов с застройщиками.

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Не лучшим образом, на мой взгляд, на инвестиционной привлекательности области сказывается непоследовательность в принятии некоторых ключевых решений по ряду крупных проектов, свидетелями которых мы стали в 2017 году.

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— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Учитывая экономическую специфику региона — отсутствие богатых ресурсов по сравнению с другими регионами СФО, но наличие развитой транспортной инфраструктуры общегосударственного и межрегионального значения, любые инвестиции в область, на мой взгляд, способствуют экономическому развитию области. Например, то же строительство четвертого моста, или приостановленные пока проекты по строительству ледового дворца и «мусорной» концессии и т.д.

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— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— В 2017 году на реализацию инвестиционной программы энергокомпания направила 3,2 млрд руб. По сравнению с прошлым годом объем средств, предусмотренный на инвестиции, увеличился на 200 млн рублей. Это связано с инфляцией и увеличением объемов работ. В этом году в рамках расширения и модернизации производства АО «СИБЭКО» была запущена в промышленную эксплуатацию багерная насосная станция ТЭЦ-5, которая позволит максимально освободить территорию от складирования золошлаковых материалов для нового строительства в прилегающем районе ТЭЦ-5. Объем инвестиций проекта — 270 млн рублей.

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В этом году были модернизированы турбоагрегаты на ТЭЦ-3 и АО «Бийскэнерго». Объем инвестиций в каждый объект составил порядка 400 млн. рублей. Таким образом, мы завершили масштабную программу реконструкции 6 турбоагрегатов 2010-2017. Продолжая совершенствовать наш сервис с потребителем, мы запустили в эксплуатацию собственное мобильное приложение «СИБЭКО» для оплаты услуг по отоплению и горячей воды, а также открыли комфортный современный офис на Фрунзе для обслуживания наших абонентов.

Наша энергокомпания долгие годы выстраивала эффективную систему управления и на сегодняшний день у нас есть долгосрочная стратегия по продвижению предприятий холдинга на рынке соответствующих услуг.

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— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

— У нас многопрофильный холдинг, и стратегия развития энергокомпании предполагает дальнейшую диверсификацию бизнеса. Поэтому мы продолжим активно развивать наши дочерние предприятия, а также реализовывать инвестпрограмму, направленную на бесперебойное теплоснабжение объектов социально-хозяйственного комплекса Новосибирской области, увеличение стоимости энергокомпании, модернизацию оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, реализацию экологической программы энергокомпании. Мы планируем и далее демонстрировать соответствующую эффективность, оставаясь социально-ответственным работодателем и крупнейшим налогоплательщиком сразу двух регионов — Новосибирской области и Алтайского края.