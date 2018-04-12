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2ГИС запустил карту дорожных событий

  • 12/04/2018
Пресс-релиз_2

Теперь пользователи сами будут рассказывать о ситуации на дороге — про ДТП, ямы и заторы — с помощью сообщений и фото.

Теперь при использовании навигатора 2ГИС можно не только построить маршрут и оценить пробки, но и узнать причины затора — на карте появятся сообщения о ДТП, перекрытиях дорог и внезапных помехах — обо всём друг другу смогут рассказать сами пользователи. К дорожным событиям можно будет добавить небольшой комментарий, указать ряд, где всё происходит и главное — пользователи смогут поделиться фотографией с места событий, иногда один снимок может рассказать о ситуации гораздо больше, чем десятки комментариев, сообщили в пресс-службе компании.

— Сообщить о дорожных событиях можно будет тремя способами: нажав на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, нажав на такую же кнопку в режиме навигации или с помощью долгого нажатия на карту — появившееся меню предложит вам добавить причину затора, — уточнили в компании 2ГИС.

Кроме очевидцев события на карту будет добавлять и сам 2ГИС — в особенности это коснётся запланированных перекрытий (пользователь всегда будет знать точное время, когда закончится коллапс) и камер на дороге.

Отмечается, что дорожные события выходят во всех российских городах, где есть 2ГИС, а также в СНГ и Дубае.

Кроме того, теперь навигатор подскажет, когда лучше держаться нужной стороны, покажет камеры контроля полосы, перекрёстка и скорости, а также подберёт более удачный маршрут прямо во время движения (на iOS эта функция уже доступна, скоро выйдет и на Android).

Фото: предоставлено пресс-службой 2ГИС

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