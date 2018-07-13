30 партий новосибирского гороха отправлено в Пакистан

Почти 811 тонн гороха отправлено железнодорожным транспортом.
В начале июля 2018 года под контролем инспекторов управления Россельхознадзора по Новосибирской области предприятием, занимающимся импортно-экспортными поставками, был осуществлен экспорт 30 партий гороха в Исламскую Республику Пакистан, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Специалисты управления провели досмотр и отбор образцов от указанных партий зерновой продукции с целью установления ее фитосанитарного состояния и соответствия показателей качества и безопасности для отгрузки в Пакистан.
По результатам экспертиз в подведомственной лаборатории Россельхознадзора – ФГБУ «Новосибирская МВЛ» — карантинные организмы в горохе не выявлены.
Отправителю были выданы фитосанитарные сертификаты для отправки гороха общим весом 810,86 тонн железнодорожным транспортом в Пакистан.
Всего в первом полугодии 2018 года с территории Новосибирской области экспортировано 149,8 тысяч тонн зерновых и масличных культур, из которых 95% — выращены в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, автор- Devanath
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