34-я больница подорожала в три раза

— Для завершения строительства 34-й больницы на 2020 год в областном бюджете заложены 50 млн рублей, а на 2021 год — 350 млн. Почему такая сумма? — поинтересовался у областного минздрава на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента депутат Олег Сметанин.

Он напомнил, что строительство медучреждения началось в 90-х годах прошлого века и первоначально планировалось построить 14-этажное здание с вертолетной площадкой на крыше. В 2000 году проведена первая корректировка проекта: количество этажей сократилось до 6, а коек — до 120. В 2008 году прошла вторая корректировка — площадь здания составила 7290 кв. м. В 2018 году область заказала проведение третьей корректировки, которую подрядчик должен был выполнить до конца октября, но работа не была завершена. Проектно-сметная документация возвращена подрядчику на доработку, так как не прошла госэкспертизу.

Как пояснил министр здравоохранения области Константин Хальзов, доработанный проект сейчас находится на рассмотрении ведомственной госэкпертизы.

— Изначально предполагалось, что на проект будут направлены 400 млн рублей. К сожалению, по сметам, которые сейчас сданы в экспертизу, сметная стоимость окончания проекта составляет 1,2 млрд рублей, из них 529 млн — на строительно-монтажные работы, 713 млн рублей — на медицинское оборудование. Предполагается, что такая сумма должна быть выделена из областного бюджета, — добавил министр.

Впрочем, он не исключил, что в результате госэкспертизы стоимость проекта может снизиться.

Главврач ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №34» Владимир Ярохно заявил, что новый корпус больницы необходим населению как минимум левоборежной части Новосибирска. По его оценкам, каждый восьмой житель левого берега в течение года обращается в это медицинское учреждение.

— Корпус строится уже 30 лет. В этом году будет 10 лет с момента последней остановки работ на объекте. Боюсь, что нам придется разбирать все 6 этажей, так как все это время здание стояло без консервации, — заметил Ярохно. — У меня просьба к депутатам: рассмотреть возможность профинансировать ПСД в этом году, а также найти деньги на начало строительства. Если мы войдем со своими хотелками только в бюджет 2020 года, то в лучшем случае сможем выйти на объект не раньше середины года.

Представитель минстроя уточнил, что подрядная организация устраняет все выявленные замечания. Ориентировочный срок получения ПСД из госэкспертизы — 20 апреля. Он также отметил, что предусмотренного в бюджете финансирования на 2019 год недостаточно для начала работ на объекте.

Депутат, председатель совета директоров ООО «ГаммаСтрой» Ашот Рафаелян предложил коллегам либо принимать решение — и за два года провести финансирование строительно-монтажных работ (в первый год закрыть периметр, а на второй провести внутреннюю отделку), а потом на третий год переходить к закупке оборудования, либо не тратить деньги на объект вообще, так как эти расходы будут нецелесообразны. В итоге комитет принял решение обратиться к первому вице-губернатору Новосибирской области Владимиру Знаткову с просьбой детально проанализировать ситуацию с участием представителей больницы, минздрава и минстроя, а результаты обсуждения вынести на рассмотрение апрельского комитета.

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