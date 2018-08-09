40% торгового оборота в Новосибирской области идет через безнал

Дальнейшее развитие расчетов по картам связано с проникновением в общественный транспорт и другие слабо охваченные ниши.

Сбербанк впервые представил исследование «Рейтинг безналичных регионов и городов России». Новосибирск находится в середине рейтинга — 40% (+6,7% по сравнению с первым полугодием 2017 года) от торгового оборота в регионе идет через безнал. В большинстве субъектов федерации основной объем безналичных операций приходится на крупнейший город. Например, в Новосибирской области (а также в Омской и Лениградской областях) на основной населенный пункт приходится более 80 % транзакций без участия «кеша». В целом же по стране проникновение безналичных платежей и за пределы крупнейшего города достаточно высокое, сообщает пресс-служба банка.

Из сибирских регионов самое большое проникновение безнала в Иркутской и Томской областях — 46% и 47% соответственно.

В целом из регионов РФ наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1 %, далее следуют республики Коми и Карелия — 48,81 %, Мурманская (48,45 %) и Тюменская области (48,18 %). Эксперты банка считают, что это лидерство во многом объясняется их территориальной удаленностью и значительным удобством, которые обеспечивают расчеты по картам без необходимости снимать наличные.

Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных 52 %. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51 %) и Тюмень (50 %). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48 %), Томск и Северодвинск (47 %). Наибольший прирост доли безналичных расчетов показал Петропавловск-Камчатский — на 9,5 п. п. Эксперты банка уверены, что дальнейшее развитие расчетов по картам связано с проникновением в слабо освоенные ниши, например общественный транспорт. Например, Сыктывкар и Петропавловск-Камчатский — лидеры «безналичных рейтингов» — уже перевели весь свой общественный транспорт на оплату по картам. Всего совместно со Сбербанком это сделали уже 36 городов. В Новосибирске этот проект развивается с апреля 2016 года, с 2017 оплата производится по бесконтактным картам.

С 2008 года безналичные платежи граждан РФ выросли в 10 раз. За последние 4 года рост доли безналичных операций по картам в России ускорился в среднем до 8 % в год. Доля карточных платежей в покупках гражданами товаров и услуг в 1-м кв. 2018 года выросла до 45 %. Прием карт в России осуществляют 2,3 млн торговых терминалов в 1,6 млн торговых точек, на которые приходится 95 % всех расходов граждан (с учетом оплаты наличными). Эксперты банка заявляют, что создание инфраструктуры приема безналичных платежей в России подходит к концу. На уже оборудованные эквайрингом торговые точки приходится 95 % всех расходов граждан (с учетом оплаты наличными).

Фото пресс-службы мэрии