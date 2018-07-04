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4G-интернет МТС в Новосибирской области ускорился втрое

  • 04/07/2018

Компания расширила канал передачи данных в сети LTE-1800.

telephone tower base station among jungle in afternoon

ПАО «МТС» ускорил мобильный интернет на значительной территории Новосибирской области. Благодаря оптимизации параметров работы базовых станций скорость в сети 4G выросла на территории всех районов области, сообщили в пресс-службе компании.

С начала года МТС расширил канал передачи данных в сети LTE-1800 и обеспечил стабильный доступ к высокоскоростному интернету на территории большинства населенных пунктов региона.

Самые масштабные работы по модернизации 4G-оборудования команда МТС провела в райцентрах Баган, Довольное, Ордынское, селах Сокур, Ташара (Мошковского р-на), Льниха (Тогучинский район), селах Кирза, Шарап, Боровое, Чингисы (Ордынский р-н), Кожевниково (Барабинский район), Скала (Колыванский район), а также в поселках Ключи (Барышевский район), Лесная поляна (Коченевский район), Посевная и Дорогино (Черепановсий район) и на станции Евсино (Искитимский район). В результате максимальная скорость мобильного интернета в этих населенных пунктах увеличилась до 150 Мбит/сек. Кроме того, в 1,5 раза увеличилась емкость сети, что позволяет большему количеству абонентов одновременно пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях.

— Расширение пропускной способности сети 4G от МТС сравнимо с внедрением трехполосного движения на автодороге вместо однополосного. При высоких нагрузках новая «трасса» мобильного интернета способна справляться с куда большим трафиком, чем раньше. Это особенно актуально для районов нашей области, где низкое проникновение фиксированного интернета, а спрос на передачу данных высок. К летнему сезону мы прицельно улучшили работу оборудования сети в тех местах, где связь 4G наиболее востребована — в популярных местах отдыха на берегу Обского моря в Ордынском район. Это позволит даже в пик туристического сезона обеспечить отдыхающих высокоскоростным интернетом, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

МТС развивает телеком-инфраструктуру в регионе в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Новосибирской области в июне 2018 года.

Фото: пресс-служба компании

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