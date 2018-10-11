Аэропорт Толмачёво обслужил на субсидируемых региональных воздушных линиях 20,5 тыс. пассажиров

Наиболее динамично рос пассажиропоток на направлениях в Магадан и Петропавловск-Камчатский.

По итогам июня-августа 2018 года в рамках постановления Правительства РФ от 25 декабря 2013 года №1242 аэропорт Толмачёво обслужил на субсидируемых региональных воздушных линиях (протяжённость маршрута — до 1200 км) 20,5 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время субсидируются направления из Новосибирска в Горно-Алтайск, Томск, Надым, Когалым, Северо-Енисейск, Белоярский, Ханты-Мансийск, Стрежевой и Ноябрьск. Рейсы по ним выполняют авиакомпании S7 Airlines, NordStar, Utair, «Турухан» и «Сибирская Лёгкая Авиация» («СиЛА»).

В рамках постановления Правительства РФ от 2 марта 2018 года №215 из Новосибирска продолжается субсидирование авиаперелётов отдельных категорий граждан по восьми городам Дальнего Востока: Якутск, Хабаровск, Владивосток, Мирный, Чита, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Полярный.

Отмечается, что в период с июня по август наиболее динамично рос пассажиропоток на направлениях в Магадан (+32,8%) и Петропавловск-Камчатский (+ 32,4% по отношению к аналогичному периоду 2017 года). Всего в период июнь-август по восьми субсидируемым направлениям в города Дальнего Востока пассажиропоток составил более 257 тыс. человек (+ 13,3% к аналогичному показателю 2017 года).

Также в рамках постановления №215 авиакомпании «Глобус», «Россия» и «АЛРОСА» осуществляли субсидированные авиаперевозки отдельных категорий граждан в Крым. Всего же на направлении Новосибирск – Симферополь с июня по август обслужено более 63 тыс. пассажиров.

В пресс-службе рассказали, что с июня по август аэропорт обслужил 329,5 тыс. пассажиров на рейсах из Новосибирска в российские и зарубежные курортные города. Наиболее динамично по сравнению с прошлым годом увеличивался пассажиропоток на направлениях: Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону. Объём перевозок на российские курорты составил 168,6 тыс. пассажиров.

Среди чартерных направлений выделяется Турция (в этом году в дополнение к рейсам в Анталию были открыты рейсы в Даламан) и Ларнака (+39% по отношению к аналогичному периоду 2017 году). В целом в летний период турецкое направление увеличилось на 28,8%. Значительные темпы прироста пассажиропотока демонстрировали в лето такие регулярные направления дальнего зарубежья как Пекин (+13,4%), Прага (рост в 2,2 раза), Гонконг (впервые выполнялся в лето), Харбин (+77%).

До конца действия летнего расписания жители сибирского региона могут отправиться на отдых прямыми рейсами в Анапу, Анталью, Бангкок, Даламан, Дубай, Ираклион, Камрань, Краснодар, Ларнаку, Минеральные Воды, Прагу, Ростов-на-Дону, Санью, Симферополь, Сочи, Тбилиси, Фукуок, Хаммамет и другие российские и зарубежные курорты.

С 28 октября аэропорт Толмачёво предложит своим пассажирам обновлённое зимнее расписание полётов.

Фото: Gensa Gensa