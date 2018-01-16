Аграриев проконсультируют перед посевной

Чтобы помочь определиться с культурами и перспективами реализации урожая.

— Мы планируем провести совещание с основными сельхозпроизводителями Новосибирской области, которые занимаются растениеводством и не имеют животноводства, и пригласить на него экспертов российского уровня. Это даст возможность нашим аграриям ознакомиться с ситуацией на рынке зерна и получить консультацию по ценам, а также о том в какие культуры лучше уйти, — заявил на заседании комитета по АПК регионального парламента врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

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Он выразил опасение в том, что в некоторых районах области 82% посевных площадей занимает пшеница.

— Определенные трудности прошлого года наложатся на посевную-2018, — соглашается председатель комитета Олег Подойма. — Многие хозяйства рассчитывали получить хорошие семена, но условия уборочной привели к тому, что всхожести нет. Определенное напряжение чувствуется.

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Директор ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское», депутат Глеб Поповцев отметил, что сельхозпроизводители области в 2017 году получили достаточно большие убытки и рентабельность по молоку может их не покрыть.

— Как результат, многие аграрии сейчас задумываются о сокращении посевных площадей. Если такие прецеденты возникнут, что мы можем сделать, чтобы не получить штраф из федерального бюджета? — поинтересовался он.

➥ Обманули сами себя

Василий Пронькин заявил, что о результатах деятельности сельхозпредприятий области можно будет говорить только после 25 марта, когда будет готов годовой отчет.

—По провизорным данным, в сельхозпроизводстве области уровень рентабельности в 2017 году составляет 9.2% (-1,5% по сравнению с 2016 годом), прибыль 5,7% (в 2016 — 6,1%). Отрасль растениеводства получила доходность меньше на 670 млн руб (105%), животноводство сработало в плюсе почти на 1 млрд руб (103%),— перечислил он. — В 2017 году мы вернули в федеральный бюджет 37 млн штрафов за 2015 год, так как наши предприятия не смогли взять инвесткредиты по ставкам, которые банки предлагали в тот период. 22 января будет рассматриваться дело об оставшихся 60 млн рублей штрафа. Думаю, что мы их отсудим. Считаем, что решение по постановлению правительства РФ №999 было принято не этично.

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На поддержку аграриев при проведении посевной планируется направить около 200 млн руб. Они включены в «лист ожидания» на декабрьском заседании комитета. Как эти средства будут доводиться до сельхозпроизводителей, планируется решить в ближайшее время. Не исключено, что часть ресурсов будет направлено на субсидирование кредитов.

Фото: AgriLife Today