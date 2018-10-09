Аграрии не понимают, что делать с соглашениями

Правительство региона пока не дает сельхозпредприятиям официального освобождения от обязательств, которые они на себя взяли в начале 2018 года при получении господдержки.

— Мы уже почти год обсуждаем тему по изменению соглашений, заключенных с крестьянами области, из-за форс-мажора, связанного со сложными климатическими условиями. Министр сельского хозяйства с апреля 2018 года обещал, что соглашения будут изменены, но до сегодняшнего дня ничего не подписано, — заявил на заседании комитета по АПК регионального парламента председатель совета директоров ОАО «Половиновский элеватор» Денис Субботин.

Он напомнил, что в соглашении есть пункты, согласно которым в случае недосева, выбытия стада и т.д., правительство имеет право наложить на сельхозпроизводителей штрафы и потребовать возврата предоставленных средств господдержки.

— Этот вопрос до конца не ясен. Все ждут окончания уборки. Если погода продержится еще около 2 недель, то напряжение на рынке снимется. Кроме того, сейчас мы видим, что формируется неплохая цена на зерно. Есть динамика на ее дальнейшее повышение, и это благоприятно скажется на ситуации в отрасли, — прокомментировал во время пресс-подхода председатель аграрного комитета Олег Подойма. — Но вопрос по соглашениям актуален, так как в связи с погодными условиями минувшей весной многие хозяйства физически не успели посеять заявленные объемы. Этот вопрос находится на контроле у губернатора и нашего комитета. Будем стараться, чтобы санкции в нашей области не применялись.

Между тем аграрии заявляют, что ситуация на рынке АПК обостряется из-за роста цен на ГСМ. Замминистра сельского хозяйства Светлана Невзорова констатировала, что за минувшую неделю дизтопливо снова подорожало и стоит уже более 54 тысяч рублей за тонну.

Директор ЗАО Сельхозпредприятие «Ярковское», депутат Глеб Поповцев поинтересовался — не столкнется ли область с проблемами при хранении, вывозке и отгрузке влажного зерна, которые были актуальны для региона в прошлом году. При условии, что сейчас уже собрано более 2 млн тонн, а зерновые убраны с 76% площадей. Он также констатировал, что в нынешнем полевом сезоне крайне актуальной стала тема наличия запчастей для сельхозтехники.

— Я сам столкнулся с этой проблемой. Как выяснилось, в результате проведенной модификации для комбайнов требуются различные агрегаты, которых на складах поставщиков региона просто не было. В результате я на прошлой неделе был вынужден купить новый комбайн, так как мы не смогли найти запчасти на два сломанных, — пояснил он. — Я понимаю, что поставщики запчастей являются коммерческими структурами, но предлагаю аккредитовать их на сайте минсельхоза с учетом наличия склада запчастей, а также отслеживать, как они выполняют свои обязательства.

Олег Подойма добавил, что комитет обратился в минсельхоз региона с предложением отмониторить по итогам уборочной ситуацию с поставщиками запчастей, чтобы снять проблемы в 2019 году.

— Прошел месяц, как от крестьян поступило соответствующее обращение. Предлагаю не замыливать тему, — добавил он.

Денис Субботин также напомнил, что комитет ждет предложений правительства по решению вопроса, связанного с налогом на имущество предприятий АПК.

Фото: pixabay.com, автор- PandoraDragonfly