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Аграрии Новосибирской области получили более 860 млн рублей федеральных субсидий

  • 28/12/2017
Эконива

Средства будут направлены предприятиям ООО «Сибирская Нива» и ООО КФХ «Русское Поле».

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, получила Новосибирская область. Соответствующее распоряжение Правительства РФ №2943-р подписано 26 декабря 2017 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил врио министра сельского хозяйства региона Василий Пронькин, средства в размере 866,4 млн рублей будут направлены предприятиям ООО «Сибирская Нива» и ООО КФХ «Русское Поле», которые в 2017 году построили новые животноводческие комплексы.

Кроме того, распоряжением Правительства РФ №2941-р от 26 декабря 2017 года скорректирован объем субсидий региону на софинансирование расходных обязательств субъектов, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Размер поступивших в течение года средств составляет 405,6 млн рублей. В минсельхозе региона отметили, что необходимость корректировки связана с эффективностью использования средств и недопущением штрафных санкций.

Фото: ekoniva-apk.ru

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