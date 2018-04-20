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Аграрии Новосибирской области приступили к весенне-полевым работам

  • 20/04/2018
трактор

Общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в текущем году составит 2,4 млн га.

К весенне-полевым работам по закрытию влаги приступили сельхозпроизводители Новосибирской области. Первыми в поля вышли аграрии ЗАО «Студёновское» из Карасукского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, на сегодня прибивка влаги произведена на площади 2641 га, сельхозпроизводителями Карасукского, Краснозерского и Ордынского районов.

Евгений Лещенко напомнил, что общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в текущем году составит 2,4 млн га, в том числе площадь ярового сева составит 2 млн га.

— При запланированном приобретении 48,3 тыс. тонн минеральных удобрений приобретено 27,8 тыс. тонн (57,8 % к плану). Техническая готовность сельскохозяйственной техники составляет 87%, в области имеется 16 тыс. тонн дизельного топлива (43,2 % к плану), 1,4 тыс. тонн бензина (51,9 % к плану), — уточнил и.о. министра сельского хозяйства.

Отмечается, что хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых культур: имеется 315,8 тыс. тонн семян, их кондиционность составляет 96,2 %. В семеноводческих организациях Новосибирской области на реализацию имеется 11,9 тыс. тонн семян высших репродукций.

Фото: Andrew Barclay

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