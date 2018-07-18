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Аграрии региона получили более 2,2 млрд рублей господдержки

  • 18/07/2018
hay

Порядка 200 млн рублей компенсации затрат на приобретение ГСМ сельхозпроизводители региона получат в августе.

В этом году план по заготовке кормов в регионе составляет 35 центнеров на одну условную голову, без учета остатков кормов прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Уже заготовлено 115 тысяч тонн сена при плане 398,8 тыс. тонн и 227 тысяч тонн сенажа при плане 1,2 млн тонн. Кормообеспеченность на одну голову составляет 4,4 центнера (12,6%). При этом в прошлом году этот показатель на аналогичную дату составлял 4 центнера, — отметил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Отмечается, что по заготовке сена лидируют Ордынский, Новосибирский, Коченевский, Сузунский, Купинский районы. По заготовке сенажа в передовиках Черепановский, Ордынский, Масляниский, Каргатские районы. Как отметил врио министра, кормозаготовительные работы находятся под ежедневным контролем регионального минсельхоза:

— Все виды возделываемых многолетних трав сейчас имеют оптимальную фазу для заготовки качественных кормов и достижения запланированной продуктивности в животноводстве, поэтому заготовку кормов необходимо провести в оптимальные агротехнологические сроки. Завершить эту работу планируется до начала уборочной кампании, — сказал Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что приоритет в заготовке кормов делается на сенаж, поскольку этот вид востребован для отрасли животноводства. Сенаж способствует продуктивности дойного стада, поскольку в нем лучше сохраняются основные элементы питания. Более половины сенажа заготавливается с использованием консервантов.

Кроме того, на сельскохозяйственных полях аграрии региона завершили гербицидную обработку посевов этого года – обработано 1,1 млн га, что составляет 104,9% от плана. Подъем пара выполнен на площади 398,8 тысяч га, что составляет 89,3% от плана.

Евгений Лещенко отметил, что аграриям из областного и федерального бюджетов Правительством региона уже доведено 2 млрд 259 млн рублей средств государственной поддержки (из 3,9 млрд), из них 500 млн рублей направлены дополнительно по инициативе главы региона Андрея Травникова. Средства, в том числе, предусмотрены на заготовку кормов, уход за посевами, подъем паров и другие работы.

И.о. министра также сообщил, что от федерального центра поступило подтверждение о возмещение части затрат на приобретение ГСМ. Планируется, что из федерального и областного бюджетов средства составят более 200 млн рублей, которые планируется довести до сельхозпроизводителей в августе.

Фото: pixabay.com, автор- tookapic

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