АИР и НГУ создают Центр изучения проблем и перспектив развития ГЧП

Центр создается на базе экономического факультета университета.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) и Новосибирский государственный университет открывают Центр на базе экономического факультета вуза. В числе будущих направлений работы Центра — исследовательская деятельность, развитие образовательных программ, экспертная деятельность и др, сообщили в пресс-службе АИР Новосибирской области.

В пресс-службе отметили, что Центр создается как платформа для объединения компетенций представителей государственных структур, бизнеса и научно-образовательной среды НГУ. Он будет заниматься изучением сферы государственного-частного и муниципально-частного партнерства, выявлением и анализом существующих в сфере проблем, выработкой решений и предложений для органов исполнительной государственной власти по развитию ГЧП.

— Мы считаем, что вопросы развития государственно-частного партнерства в регионе требуют всестороннего и тщательного осмысления, в том числе научного. Консолидация экспертов на площадке НГУ даст возможность комплексно посмотреть на проблемы и перспективы этого направления взаимодействия государства и бизнеса, а также применить потенциал НГУ для решения практических задач, — комментирует директор Центра ГЧП АИР Тарас Демиденко.

Отмечается, что Центр будет заниматься проведением научных исследований по различным аспектам ГЧП, в том числе по заданиям исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, АИР; изучением и разработкой новых мер поддержки для инфраструктурного развития Новосибирской области на принципах ГЧП; содействием в подготовке экспертных заключений по вопросам ГЧП, а также оценке структурируемых и реализуемых проектов ГЧП и др.

В работе Центра будут принимать участие представители АИР, преподавательский состав ЭФ НГУ, студенты, аспиранты, представители бизнес-сообщества.

Фото: пресс-служба АИР Новосибирской области