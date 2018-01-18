АИЖК и «Российский капитал» начинают прием заявок по спецпрограмме ипотечного кредитования

Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.

АИЖК и банк «Российский капитал» запускают программу «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке 6% годовых и начинают прием заявок от заемщиков, в семьях которых рождается второй или третий ребенок. Выдача ипотечных кредитов по программе начнется в январе 2018 года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, где рождается второй или третий ребенок.

Отмечается, что программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать во всех офисах банка «Российский капитал», где выдается ипотека. Со стандартным пакетом документов необходимо предоставить свидетельства о рождении детей.

В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в залоге. По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявки на новый кредит, и по нему не было просрочек.

В банке рассказали, что государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае, если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать 8 лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов – 3 млн рублей, срок кредита от 3 до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опцией «Проще простого» (ипотека по двум документам) и «Справка о доходах по форме кредитора».

«Центр ипотечного кредитования» банка «Российский капитал» в Новосибирске стабильно удерживает лидирующие позиции по объему выдач ипотечных кредитов среди региональной сети банка. По итогам 2017 года ипотечный портфель нашего ЦИК прирос в 5 раз и составил 1 684, 9 млн. руб.»,- отмечает управляющий ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) Новосибирский Денис Голубев.

Подробнее о программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».