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Businessjump

АИЖК стало акционером банка «Российский капитал»

  • 27/12/2017

На базе банка будет создан универсальный ипотечно-строительный банк.

Завершен процесс передачи банка «Российский капитал» в состав единого института развития в жилищной сфере. 100% акций банка 26 декабря 2017 года внесены в уставной капитал АИЖК, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— На базе банка «Российский капитал» будет создан универсальный ипотечно-строительный банк. Планируется, что доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле Банка увеличится с 25% в 2017 году до 66% в 2020 году. Основным фокусом розничного бизнеса банка будет ипотечное жилищное кредитование, с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году, — говорится в сообщении.

В начале 2018 года банк приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание), разработает новый формат отделений («центров жилья»). На базе банка будет создана цифровая платформа, объединяющая банковские и небанковские продукты (в том числе, через внешних партнеров) для формирования экосистемы «вокруг жилья», обеспечения уникального пользовательского опыта и роста клиентской базы.

В 2018 году банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд ДОМ.РФ. Банк «Российский капитал» будет переименован в ДОМ.РФ | Банк.

Председателем совета директоров банка является генеральный директор АИЖК Александр Плутник, председателем правления — Михаил Кузовлев.

 

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