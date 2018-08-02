Победа в конкурсе даёт право участия в проектах А:СТАРТ и «Навигатор инноватора».

Академпарк объявляет конкурс инновационных проектов. К участию в нем приглашаются все, кто решил попробовать себя в роли технопредпринимателя и начать бизнес в сфере высоких технологий, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что победа в конкурсе приравнивается к прохождению отбора на осенние акселерационные программы Академпарка, то есть даёт право участия в проектах А:СТАРТ и «Навигатор инноватора».

Конкурс пройдёт в Академпарке 23 августа. Он будет проводиться в форме публичных выступлений участников перед экспертами по трём профильным направлениям — приборостроение, информационные технологии, био- и нанотехнологии.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться.

Напомним, очередная сессия бизнес-ускорителя А:СТАРТ пройдёт в октябре нынешнего года. До этого времени в Академпарке будет проходить серия подготовительных мероприятий по инновационному бизнесу — Преакселератор А:СТАРТ. Бесплатные открытые занятия проводят опытные технопредприниматели — резиденты Академпарка, а также специалисты бизнес-инкубатора.

Для подготовки начинающих инноваторов к участию в конкурсе в рамках Преакселератора А:СТАРТ организована серия специальных треков, направленных на проработку технологического проекта с коммерческой точки зрения и его подготовку к публичному представлению. На ближайших занятиях Преакселератора будут рассмотрены такие темы, как конкурентный анализ, бизнес-моделирование и создание дорожной карты проекта, создание эффективных презентаций.