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Академпарк объявляет конкурс инновационных проектов

  • 02/08/2018
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Победа в конкурсе даёт право участия в проектах А:СТАРТ и «Навигатор инноватора».

Академпарк объявляет конкурс инновационных проектов. К участию в нем приглашаются все, кто решил попробовать себя в роли технопредпринимателя и начать бизнес в сфере высоких технологий, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что победа в конкурсе приравнивается к прохождению отбора на осенние акселерационные программы Академпарка, то есть даёт право участия в проектах А:СТАРТ и «Навигатор инноватора».

Конкурс пройдёт в Академпарке 23 августа. Он будет проводиться в форме публичных выступлений участников перед экспертами по трём профильным направлениям — приборостроение, информационные технологии, био- и нанотехнологии.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться.

Напомним, очередная сессия бизнес-ускорителя А:СТАРТ пройдёт в октябре нынешнего года. До этого времени в Академпарке будет проходить серия подготовительных мероприятий по инновационному бизнесу — Преакселератор А:СТАРТ. Бесплатные открытые занятия проводят опытные технопредприниматели — резиденты Академпарка, а также специалисты бизнес-инкубатора.

Для подготовки начинающих инноваторов к участию в конкурсе в рамках Преакселератора А:СТАРТ организована серия специальных треков, направленных на проработку технологического проекта с коммерческой точки зрения и его подготовку к публичному представлению. На ближайших занятиях Преакселератора будут рассмотрены такие темы, как конкурентный анализ, бизнес-моделирование и создание дорожной карты проекта, создание эффективных презентаций.

— Конкурс задуман как один из инструментов подготовки инновационных проектов к участию в бизнес-ускорителе А:СТАРТ, который, в свою очередь, является точкой входа в сообщество резидентов бизнес-инкубатора. По сути, мы распространяем действие инкубатора на проекты самой ранней стадии проработки, когда их авторы ещё не создали свою компанию, когда ещё только формируются проектные команды. Но уже на этом этапе мы открываем доступ к возможностям нашего бизнес-инкубатора: победители конкурса получат индивидуальное сопровождение своих проектов трекерами и экспертами, мы начнём «прокачивать» их ещё до начала сессии А:СТАРТ, — отметил руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Алексей Старостин.

Фото: Юлии Даниловой

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