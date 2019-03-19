Аксессуары для ЗОЖ обогнали смартфоны

Новосибирцы любят спорт и вооружаются фитнес-браслетами и трекерами. а из смартфонов рекорды побил Honor 7A — такой телефон пришелся по вкусу и мужчинам, и женщинам, сообщили в пресс-службе МТС.

— В прошлом году в салоны приходили в основном за смартфоном, то в этом году он сдал свои позиции, уступив место новому must have — портативной технике. Смарт-часы, фитнес-браслеты и трекеры стали лидерами продаж и показали с начала года небывалый рост спроса: у мужчин на 160 процентов, а у женщин — на 120 процентов. Это совпадает с трендом ЗОЖ в обществе и традиционным стремлением постройнеть к летнему сезону, поскольку фитнес-браслеты и умные часы умеют контролировать основные параметры жизнедеятельности (физическую активность, отдых, питание), а также принимать звонки и сообщения, — отметили в пресс-службе.

Также выяснилось, что представительницы прекрасной половины обожают слушать музыку, поэтому вторыми по популярности покупками стали колонки, наушники и портативные акустические системы – девушки купили их на 70 процентов больше с начала года. Мужчины на треть чаще стали приобретать внешние аккумуляторы и зарядные устройства, чтобы не остаться без связи, ведь впереди – майские праздники и лето, а значит длинные поездки на Обское море и Горный Алтай.

Тем не менее, смартфоны не остались без внимания – они замыкают ТОП 3 рейтинга предпочтений новосибирцев. Самым желанными «мужскими» смартфонами стали двухсимочные Honor 8X за 18 000 рублей и более бюджетный Honor 7А за 9 000 рублей, последний также стал «хитом» у девушек наряду с более дорогим Huawei Honor 10 Lite. Примечательно, что iPhone и Samsung и полностью покинули ТОП-5 смартфонов у представителей обоих полов.

Фото: пресс-служба компании