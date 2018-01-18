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Актуализированная территориальная схема обращения с отходами региона одобрена

  • 18/01/2018
мусор

Документ в ближайшее время будет отправлен в Минстрой России.

В Новосибирской области прошло очередное заседание рабочей группы по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании были одобрены план работы рабочей группы и основные параметры проекта актуализированной региональной территориальной схемы обращения с отходами, в том числе, с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), Новосибирской области.

Отмечается, что рабочая группа планирует до конца января – в начале февраля 2018 года выработать предложения по основным параметрам технического задания концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами, провести расширенное заседание рабочей группы по обсуждению предложений, выработанных основным составом рабочей группы по параметрам концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами.

Кроме того, до конца февраля запланировано провести заседание рабочей группы для принятия решений по параметрам технического задания концессионного соглашения и подвести итоги работы рабочей группы.

Что касается внесения изменений в территориальную схему, то, как прокомментировала представитель разработчика терсхемы — генеральный директор АО «Экооператор» Лариса Анисимова, актуализированная версия региональной комбинированной схемы обращения с отходами включает семь кластерных объектов размещения отходов – комплексных полигонов, четыре внутрирайонных объекта размещения отходов – комплексных полигонов и 81 площадку временного накопления ТКО. В переходный период пять объектов размещения отходов для обеспечения потребностей агломерационного Новосибирского кластера, один мусороперерабатывающий завод в г. Новосибирске.

— В перспективе предполагается создание четырёх объектов размещения отходов, с мощностью в интервале от 150 до 400 тысяч тонн, для расположения которых в актуализированной территориальной схеме предлагается четыре направления, — сказала Лариса Анисимова. — Срок концессионных (инвестиционных) проектов — не более 25 лет. Места размещения ОРО не должны увеличивать среднюю протяженность рейсов свыше 90 километров.

Члены рабочей группы большинством голосов одобрили актуализированную территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области и приняли решение направить документ в Минстрой России.

Напомним, что работа по формированию новых условий концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами была перезапущена в соответствии с поручением временно исполняющего обязанности Губернатора Андрея Травникова.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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