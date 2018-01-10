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«Акватик» обязали восстановить ущерб, нанесенный рыбным запасам

  • 10/01/2018
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Из-за реконструкции шлюзового канала реки Обь специалистам придется утилизировать более полутонны рыбы.

В пределах водоема шлюзового канала реки Обь планируется весной 2018 года выпустить рыбопосадочный материал для возмещения нанесенного ущерба рыбным запасам. Ситуация на данном участке находится под контролем министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Угрозой гибели рыбы стала временная запруда, образовавшаяся в шлюзовом канале в ноябре 2017 года при реконструкции верхнего подходного канала, проводимой АО «Акватик». Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области было проведено выездное рабочее совещание со специалистами различных ведомств на подходном канале Новосибирского шлюза, по результатам которого были определены мероприятия по спасению оставшейся рыбы.

В частности, совместными усилиями представителей органов власти, муниципальных служб спасения, представителей рыболовной общественности и волонтеров-экологов было отловлено и выпущено в р. Обь более тонны живой рыбы. Под контролем специалистов регионального управления ветеринарии собрано и подготовлено к утилизации 516 килограммов погибших особей. Также для улучшения среды обитания рыбы на водоеме установлен компрессор по аэрации воды.

— Надеюсь, что принятые меры по стабилизации кислородного режима в отшнурованном водоеме позволят сохранить рыбный ресурс до окончания строительных работ, — отметил врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.

Кроме того, в целях возмещения ущерба рыбным запасам весной 2018 года АО «Акватик» обязуется провести выпуск рыбопосадочного материала в р. Обь в объемах согласно расчетам Новосибирского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр».

Фото: Gensa Gensa

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