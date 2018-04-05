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Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

  • 05/04/2018

До назначения возглавлял Кемеровскую территориальную дирекцию.

Исполнительным директором, управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске назначен Александр Сорокин, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Александр Владимирович Сорокин родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. Имеет два высших образования. В 1992 году окончил Сибирский государственный металлургический институт имени Серго Орджоникидзе (сейчас — Сибирский государственный индустриальный университет) по специальности «металлургия черных металлов». В 2008 году получил диплом Кемеровского государственного университета по специальности «экономист».

Банковскую карьеру начал в 1996 году. В Банке УРАЛСИБ — более 15 лет. В апреле 2006 года назначен заместителем управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в г. Кемерово. В 2013 году возглавил Кемеровскую территориальную дирекцию. С 4 апреля 2018 года – управляющий Новосибирским филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото: пресс-служба банка

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