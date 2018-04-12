Аналитики назвали самые популярные марки шин среди новосибирцев

На площадке Яндекс.Маркета самыми популярными у новосибирцев марками резины стали Nokian, Yokohama и Bridgestone.

Аналитики Яндекс.Маркета проанализировали весенний спрос и цены на автомобильные шины в Новосибирске. Интерес к этой категории зависит от погодных условий, и пики спроса традиционно приходятся на весну (начало и середина апреля) и осень (с конца сентября до середины октября), сообщили в пресс-службе компании.

— В этом году спрос на летнюю резину начал расти с середины марта и продолжает увеличиваться. Примерно такая же ситуация была и в прошлом году. В 2017 году пик спроса на летнюю резину у новосибирских автомобилистов пришелся на неделю с 10 по 16 апреля. При этом, например, в Москве в прошлом году резкий спрос на летнюю резину пришелся на последнюю неделю февраля и первую неделю марта, так как снег в Москве растаял рано. В этом году москвичи «переобуваются» почти на месяц позже из-за холодной погоды и снега, — рассказали в пресс-службе.

На площадке Яндекс.Маркета самыми популярными у новосибирцев марками резины стали Nokian (14% от спроса), Yokohama (8%), Bridgestone (7%), Dunlop (6%) и Hankook Tire (5%). По данным Яндекс.Маркета, самой дорогой из популярных у новосибирских автолюбителей марок шин является MICHELIN. Одна такая шина обойдется автовладельцу из Новосибирска в среднем в 7 503 рубля. Для сравнения, шины другой популярной у новосибирцев марки Nokian стоят в местных интернет-магазинах, представленных на Яндекс.Маркете, в среднем 5 862 рубля, а Нижнекамскшина — 2 590 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- HutchRock