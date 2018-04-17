Аналитики определили район с самой низкой ценой квадратного метра в больших квартирах

Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда.

Специалисты портала N1.RU выяснили, где в Новосибирске выгоднее всего купить квартиру для большой семьи. В выборку попали квартиры на вторичном рынке общей площадью свыше 70 кв. м — большие трёхкомнатные и четырёхкомнатные, сообщили в пресс-службе компании.

По данным аналитиков, самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в Южно-Чемском микрорайоне — 29, 3 тыс. руб. Таким образом, квартира площадью 73 «квадрата» будет стоить около 2 млн руб. В остальных микрорайонах с доступными большими квартирами стоимость квадрата заметно выше —от 40 до 50 тыс. руб., при этом цена этих объектов будет сопоставима со средними «двушками» в целом по городу — 3-3,6 млн руб.

— Среди больших квартир больше всего очень дорогих объектов, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от места, но от возраста дома, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда.

По данным N1.RU, самый большой выбор просторных квартир сейчас есть на Затулинке, на Золотой ниве, а также в микрорайоне Фрунзенский, но цены в этих местах уже не самые низкие в городе. По подсчётам аналитиков, средние цены на трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры за год выросли почти на 3 % до 4,49 млн руб. и 6,79 млн руб. за объект.

Фото: Ростислав Нетисов