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Анатолий Локоть: «Это не предвыборное выступление»

  • 05/04/2018
Локоть

Чего не хватает Новосибирску для развития.

Мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть в ходе форума «Городские технологи» представил программу развития города до 2030 года. Во многом она выглядела как предвыборное выступление, однако мэр призвал собравшихся воспринимать ее как «основные точки развития муниципалитета».

— После четырех лет упорного и напряженного труда (Локоть избран на пост мэра Новосибирска в апреле 2014 года) я делаю вывод, что так дальше развивать Новосибирск нельзя. Нужно что-то менять, — заявил, начиная свою речь Анатолий Локоть.

В списке предложенных в «стратегии 2030» изменений мэр вновь подчеркнул, что городу необходим особый статус, который позволит сократить разрыв между потенциалом Новосибирска, темпами его развития и состоянием инфраструктуры.

Новосибирск теряет доходы

— Финансовый фундамент наших планов слишком мал. Сегодня городу достается только 14% от все налогов которые собираются на его территории. Ранее нам обещали рассмотреть вопрос возврата НДФЛ, когда наступит стабильность. Относительная стабильность наступила — средства не возвращены, — констатировал мэр. — Нет смысла обсуждать планы на десятилетия вперед, если нет единого центра принятия решений, если требуется множество согласований, преобладает узковедомственный подход, а финансовое планирование заменено выпрашиванием субсидий. Но, речь не идет о предоставлении города прав субъекта федерации. Хочу сразу прекратить дискуссии по этому поводу!

Новосибирску нужен особый статус

Глава города предложил провести корректировку в межбюджетных отношениях, чтобы город получал доходы от налога на прибыль.

— Их полное отсутствие не стимулирует муниципалитет развивать высокие технологии. Для Новосибирска, который делает акцент на высокотехнологичный бизнес, делать упор на НДФЛ — не правильно, — заявил мэр. — Этот вопрос требует профессиональной глубокой дискуссии и тщательной проработки с депутатами всех уровней.

При этом Анатолий Локоть отметил, что не хочет сталкивать город и село, а призывает создавать совместные центры управления, чтобы состыковать стратегическое планирование с реальностью, в том числе, в рамках создания новосибирской агломерации.

— Новосибирску не выгоден сценарий торможения районов области, так как это привело бы к хаотичному движению населения в сторону областного центра. Скорее мы заинтересованы в создании предприятий по глубокой переработке сельхозпродукции вокруг Новосибирска, — пояснил Локоть.

На презентации стратегии мэр также заявил, что городу нужно вернуть полномочия по управлению амбулаторно-поликлиническим звеном, чтобы медобслуживание этого уровня стало функцией и ответственностью мэрии.

Интересно, что вовремя пресс-подхода Анатолий Локоть отметил, что КПРФ обязательно примет участие в выборах губернатора региона, которые пройдут 9 сентября. В апреле этот вопрос будет обсуждаться на отчетно-выборной конференции обкома партии. Однако, мэр подчеркнул, что «момент, когда можно было бы делать конкретные заявления, еще не наступил».

Юлия Данилова

Фото: автора

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