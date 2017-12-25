Андрей Шимкив: «механизм ГЧП будет работать, но несколько неудачных проектов испортили отношение к концессии»

Спикер заксобрания на итоговой пресс-конференции прокомментировал наиболее острые темы, которые поднимались в регионе в течение 2017 года.

— Мы будем настаивать на расторжении соглашения по мусорной концессии и надеемся, что оно будет расторгнуто. Сейчас создана новая работая группа, в нее вошли представители комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента. Надеюсь, что тот бред, который мы слышали на протяжении полутора лет, прекратится и мы уйдем в другое русло, — заявил на итоговой пресс-конференции председатель Заксобарния Новосибирской области Андрей Шимкив.

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Он напомнил, что у депутатов было несколько требований: сокращение срока концессии до 25 лет, снижение объема мусора, с учетом планов по переходу на раздельный сбор ТКО.

— Первое заседание рабочей группы в новом составе уже прошло. Надеюсь, что в течение первого квартала появятся конкретные предложения. Пока идет согласование территориальной схемы утилизации ТКО. Мы сразу говорили, что двумя заводами закрыть всю территорию агломерации невозможно и предлагали поставить 4 предприятия. Надеюсь, решение будет найдено, — отметил Шимкив.

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В регионе также продолжается работа по концессии по строительству поликлиник.

— Один тендер мы провели — желающих не нашлось. Почему? Мы с 15 млрд, которые были первоначально заявлены, ушли на 6,9 млрд. Чересчур ужались. Надеюсь, что будет найден разумный компромисс — Новосибирску необходимые новые учреждения здравоохранения, — говорит Шимкив.

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По его мнению, в регионе начала сходить волна протестной активности, которая, во многом, была вызвана концессионными соглашениями.

— Нужно с людьми разговаривать, а не уходить в глухую оборону, подписав договоры, обязательства которых ложатся на бюджет области, — пояснил Шимкив. — Но федеральный закон нас все равно обязывает принимать решение по утилизации мусора. Вопрос в том, что это нужно делать открыто.

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Отвечая на вопрос Infopro54 Шимкив отметил, что заксобрание не вмешивается в полномочия горсовета, который определяет место расположения ледового дворца спорта.

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— Мое личное мнение — оптимальный вариант — это 10 га, которые принадлежат городу, в районе Горской. По инфраструктуре — это наиболее выгодный вариант для бюджета. Но окончательное решение в этом вопросе принимает горсовет Новосибирска, — пояснил Андрей Шимкив.

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По мнению Шимкива, в 2017 году удалось урегулировать ситуацию с выделением средств Новосибирску в рамках межбюджетных отношений.

— Были попытки вернуться к обсуждению вопроса о перераспределении 10% НДФЛ. Но, мы нашли компромисс: на текущие дела область городу средства выделять не будет, а на развитие — пожалуйста. На последней сессии было поддержано выделение Новосибирску 839 млн руб, — напомнил председатель регионального парламента.

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Спикер заксобрания подчеркнул, что в январе – феврале парламент планирует вынести на рассмотрение закон о ГЧП по управлению собственностью области.

— Мы хотим участвовать во всех процедурах на начальном этапе, чтобы не было подобных казусов. Это работа депутатского корпуса в полномочия которого входит контроль за эффективностью расходования бюджетных средств, —добавил он. —Механизм ГЧП будет работать, и он нужен, но несколько неудачных проектов в регионе испортили отношение к концессии. Нужно время, чтобы интерес восстановился.

В 2018 году в числе первоочередных задач у депутатов также будет работа над стратегией социально-экономического развития области. До 31 декабря 2018 года она должны быть утверждена.

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— Работа разделена на 7 направлений. По сельскому хозяйству нужно четко решить: поддерживаем ли мы деревню или развиваем 10 крупных комплексов. Нужно четкое понимание: сколько нужно молока, зерна и т.д., чтобы аграрии вновь не оказались в ситуации 2017 года, — пояснил он. — В целом закон о поддержке сельхозпроизводителей также необходимо пересматривать. Он был принят в 2006 году, два года назад должна была начаться работа по разработке нового закона, но пока мы ничего не видим. Во многом проблемы с зерном, с которыми АПК столкнулся в 2017 году, следствие этого промедления. Надеюсь, что в 2018 новый закон заработает.

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Необходимо дорабатывать пакет инвестиционных законов, чтобы инвестиции приходили в область и работали.

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— Сейчас успешно работает земельная комиссия через которую проходит вся земля региона. В итоге, стало меньше вопросов с участками. А раньше как было? Не успели сказать, что дорога пройдет по данной местности, а там уже нет свободных участков — все перешли в частные руки, — напомнил Шимкив.

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Он также отметил, что не возражает против появления в Новосибирской области отдельного министерства науки.

— Нам интересно, чтобы в регионе появлялись стартапы, чтобы на них приходили инвесторы. Но хотелось бы и видеть отдачу от вложений, которые сделал бюджет Новосибирской области, — пояснил спикер заксобрания.

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Региональный парламент в 2018 году также готов рассмотреть варианты поддержки строительной отрасли и совместно с правительство отработать предложения.

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Фото: пресс-служба Заксобрания Новосибирской области