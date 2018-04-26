Андрей Шимкив: «У нас нет задачи прижать исполнительную власть»

Спикер регионального парламента прокомментировал информацию о планах депутатов добиваться назначения трех министров правительства области.

— У нас нет задачи где-то прижать исполнительную власть. Те министры, которых мы хотим согласовывать, это главы тех ведомств, по которым были огромные проблемы. На десятки миллиардов рублей, — отметил на пресс-подходе в перерыве сессии спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

На минувшей неделе стало известно, что депутаты Заксобрания подписали обращение на имя врио первого вице-губернатора области Юрия Петухова с требованием внести поправки в устав региона, обязывающие губернатора согласовывать с парламентом кандидатуры министров сельского хозяйства, ЖКХ и минстроя. Главы этих министерств в конце 2017-2028 годов ушли со своих постов.

Он также напомнил, что в областном совете прошлых созывав, когда в законодательный орган входило 250 депутатов, на согласование сессии выносились даже начальники департаментов правительства региона.

— И в этом не было никакой катастрофы. Не нужно этот вопрос политизировать, — заявил спикер Заксобрания.

Ожидается, что это обращение будет рассмотрено на майском заседании комитета по госполитике.

На апрельской сессии депутаты регионального парламента также приняли в первом чтении проект областного закона об управлении госсобственностью.

— Если бы этот закон был принят раньше, то у нас не было бы многих проблемных решений. Проекты с бюджетом 44 млрд рублей, поддержанные 3-4 депутатами, просто не прошли бы. Мы нашли бы компромисс и все было бы спокойно, — заявил Шимкив. — Мы не хотим политизировать ситуацию, а просто хотим, чтобы у людей было больше ответственности. Мы имеем живые примеры по концессии, где были минусы больше, чем бюджет города Новосибирска.

— Нет системы в арендных отношениях, стихийно идет работа в парковых проектах. Проверки Контрольно-счетной палаты нам показали, что целый ряд процессов не контролируется государством. Сотни миллионов уходят в сторону. Я не говорю, что это криминальные процессы, но так больше продолжаться не может, так как это госсобственность, поэтому контроль за ней должен быть более принципиальный и прозрачный, — заявил Морозов.

Глава бюджетного комитета Александр Морозов отметил, что сейчас депутаты согласовывают план приватизации, но целый ряд процедур остается не урегулирован.

12 апреля делегация новосибирских законодателей побывала в Томске, где состоялось рабочее совещание депутатов и специалистов аппарата двух областных парламентов — Новосибирской и Томской областей. Новосибирцы ознакомились с практикой реализации томского закона об управления и распоряжения государственной собственностью.

Томская Дума приняла сразу четыре закона, регулирующих функционал двух ветвей власти в области управления и распоряжения госимуществом, действует Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» и три ведомственных отраслевых программы, по каждой из которых законодателям предоставляется отчет. Созданная система взаимодействия ветвей власти по обращению с областной собственностью действует еще с 2004 года.

В новом законопроекте Новосибирской области предложено определить единый четкий порядок распоряжения и новую систему управления госсобственностью, которая позволит получать информацию о ее текущем состоянии. Законодатели также предлагают выработать основные направления эффективного использования госсобственности в интересах развития экономического потенциала территории. Депутаты предложили разработать концепцию управления госсобственностью на срок от 3 до 6 лет. Контроль планируется установить над деятельностью ГУПов, казенных бюджетных учреждений области, акционерных обществ (акции которых находятся в собственности области), над исполнительными органами власти — как они управляют госимуществом. Депутаты также настаивают на четком определении принципов контроля и передачи областного имущества в залог, безвозмездное пользование, при приобретении имущества в собственность области, предоставлении объектов недвижимости для осуществления инвестиционной деятельности, а также при заключении концессионных соглашений. Отчет об управлении госсобственностью депутаты намерены заслушивать ежегодно.

Напомним, в начале апреля врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин сообщил журналистам, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. В прошлом году он лишился должности из-за сделки по Тогучинскому лесхозу. В этом году много вопросов у депутатов вызывала тема распределения субсидий сельхозпредприятиям, пострадавшим от зернового кризиса. Уход министра ЖКХ Евгений Кима связывают с мусорной концессией, которую регион подписал летом 2016 года. 12 марта организация по защите прав потребителей «Гражданский патруль» сообщала, что «в отношении Евгения Кима будет проведена служебная проверка по выявлению «конфликта интересов» на рынке управляющих компаний». В декабре прошлого года с поста министра строительства ушел Сергей Боярский, которого критиковали за концессию по строительству четвертого моста.

Юлия Данилова

Фото: редакции