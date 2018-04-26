Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении президентских поручений

Они были даны во время визита президента в Новосибирск 8 февраля 2018 года.

Президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с участниками программы кадрового резерва, которые были назначены исполняющими обязанности губернаторов российских регионов. В мероприятии принял участие руководитель Новосибирской области Андрей Травников. Он доложил главе государства о ситуации в области и о том, как исполняются поручения, данные Владимиром Путиным во время его визита в Новосибирск 8 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона рассказал президенту о создании Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

Особое внимание в докладе Андрей Травников уделил ситуации в сельском хозяйстве. В прошлом году на фоне рекордного урожая аграрии области столкнулись с проблемами вывоза зерна и падением цен на свою продукцию. Глава региона считает, что необходимо уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая.

Андрей Травников сообщил президенту о работе по завершению строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Отдельной темой стала разработка Стратегии развития области.

— На ваши плечи легла ответственность за качество жизни, за судьбы людей. От того, насколько эффективно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в работе открытые и конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Я исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды, — отметил Владимир Путин, обращаясь к главам регионов.

Фото: kremlin.ru