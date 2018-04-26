Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении президентских поручений

  • 26/04/2018
E1uJuUYxHTCLCs3hI2xSPv1NPAF2POOk

Они были даны во время визита президента в Новосибирск 8 февраля 2018 года.

Президент России Владимир Путин 25 апреля встретился с участниками программы кадрового резерва, которые были назначены исполняющими обязанности губернаторов российских регионов. В мероприятии принял участие руководитель Новосибирской области Андрей Травников. Он доложил главе государства о ситуации в области и о том, как исполняются поручения, данные Владимиром Путиным во время его визита в Новосибирск 8 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона рассказал президенту о создании Новосибирского научного центра. Реализация проекта не только решит проблему подготовки научных кадров, но и поможет развитию инфраструктуры области, поскольку предполагает строительство жилья, дорог и коммуникаций.

Особое внимание в докладе Андрей Травников уделил ситуации в сельском хозяйстве. В прошлом году на фоне рекордного урожая аграрии области столкнулись с проблемами вывоза зерна и падением цен на свою продукцию. Глава региона считает, что необходимо уже сегодня совместно с Министерством сельского хозяйства зафиксировать меры поддержки сельхозпроизводителей на период уборки и реализации нового урожая.

Андрей Травников сообщил президенту о работе по завершению строительства перинатального центра, проектировании Ледового дворца спорта и новых линий метро в Новосибирске. Отдельной темой стала разработка Стратегии развития области.

— На ваши плечи легла ответственность за качество жизни, за судьбы людей. От того, насколько эффективно будут работать вверенные вам службы, зависит благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. При осуществлении своих функций обратите внимание и используйте в работе открытые и конкурентные способы отбора управленческих кадров на всех уровнях. Я исхожу из того, что именно таким образом вы и будете формировать свои команды, —  отметил Владимир Путин, обращаясь к главам регионов.

Фото: kremlin.ru

Популярное с сайта

В правительстве напомнили муниципалитетам условия предоставления субсидий на дорожные работы

26/04/2018
Для увеличения объемов ремонта дорожной сети г. Новосибирска мэрии необходимо сократить недоимку по транспортному налогу.

«НЭВЗ-Союз» выплатит дивиденды

26/04/2018
Компания выплатит 11 руб 90 коп на одну привилегированную акцию.

ФАС приостановила торги по выбору регионального оператора

26/04/2018
В антимонопольную службу  20 апреля поступила жалоба на действия организатора торгов — министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

Полумарафон «ЗаБег» возвращается в Новосибирск

26/04/2018

Как заработать миллион за месяц, живя в привычном ритме?

26/04/2018

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» получит средства на поддержание ликвидности

26/04/2018

ДОМ.РФ начинает выдавать ипотечные займы в офисах АН «Жилфонд»

26/04/2018

Бинбанк вошел в тройку лидеров «Юзабилити-рейтинга iOS-приложений банков 2018»

26/04/2018

3 тысячи неплательщиков могут быть отключены от газа в Новосибирской области

26/04/2018

Новосибирск попал в ТОП-10 продаж подержанных машин в России

26/04/2018

«Речфлот» предлагает сформировать сеть речного пассажирского транспорта

25/04/2018

«РЭС» увеличивает инвестпрограмму

25/04/2018

Чистая прибыль Банка «УРАЛСИБ» за 2017 год выросла в два раза

25/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag