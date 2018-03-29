Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу

Документом предусмотрено создание призывной комиссии Новосибирской области.

Врио Губернатора Андрей Травников 29 марта подписал постановление № 60 «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области весной 2018 года». Документом предусмотрено создание призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил лично глава региона.

Постановление подписано в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ.

В основной состав комиссии, помимо врио губернатора Андрея Травникова, вошли представители областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области», ГУ МВД России по Новосибирской области и учреждений здравоохранения региона.

Постановлением утверждается создание призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, их состав, сроки прибытия врачей-специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и перечень учреждений здравоохранения внеочередного амбулаторного и стационарного медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу. Соответствующие предписания даны министерству здравоохранения Новосибирской области, которому также поручено обеспечить контроль за своевременностью и качеством обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Областному департаменту физической культуры и спорта предписано оказать содействие военному комиссариату региона в организации на сборном пункте Новосибирской области спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников, министерству культуры региона – в период отправки призывников организовать на сборном пункте проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.

Ряд рекомендаций в документе касается полномочий глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В частности, им рекомендовано оказать содействие в работе призывных комиссий на местах, а для проведения медицинского освидетельствования и призыва граждан на военную службу – обеспечить предоставление призывным комиссиям оборудованных территорий и помещений, медикаментов и медицинского оборудования, инструментария, хозяйственного имущества, транспорта; привлечь необходимых врачей-специалистов, средний медицинский персонал и технических работников.

Фото: Ростислав Нетисов