АПСТ подписала соглашение с Союзом российских пивоваров

Цель соглашений — снизить нагрузку на окружающую среду, утилизируя отходы тарного стекла.

На Красноярском экономическом форуме Ассоциация производителей стеклянной тары (АПСТ) Российской Федерации и Союз российских пивоваров заключили соглашение о взаимодействии в части обращения различных видов упаковки пивоваренной продукции, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

По мнению первого вице-председателя президиума АПСТ, председателя Совета директоров АО «Завод «Экран» Павла Бобошика, данным документом стороны закрепили обоюдное намерение снижать нагрузку на окружающую среду, утилизируя отходы тарного стекла.

— При этом АПСТ, равно как и все ее члены, выступает за свободное предпринимательство и справедливую конкуренцию, — подчеркивает Павел Бобошик. — Ассоциация, работая с государственными органами, продвигает и защищает интересы стеклотарного рынка: преимущества стеклянной тары для нас очевидны. Вместе с тем, мы не пытаемся регулировать рынок упаковки методами незаконного лоббизма или какими-то иными, не соответствующими бизнес-этике и общепринятой морали. АПСТ, поддерживая государственную политику в области защиты прав потребителей, мероприятия по улучшению экологической ситуации и здоровья нации, не стремится к ограничению свободы выбора покупателей.

В рамках сотрудничества АПСТ приняла на себя обязательства участвовать в формировании прозрачных механизмов организации сбора отходов стеклотары, в том числе раздельного, для рециклинга и сокращения поступлений стеклобоя на полигоны; пропагандировать среди компаний-членов Ассоциации принципы экономики замкнутого цикла и способствовать реализации проектов, направленных на минимизацию выбросов CO2 в процессе производства, а также распространять среди населения информационные материалы, популяризирующие экологически ответственное поведение в отношении использованной упаковки.

Фото: пресс-служба Союза российских пивоваров