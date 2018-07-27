АРЖС ищет застройщика для п. Ложок

Начальная цена контракта — 59 млн рублей.

Акционерное общество «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» объявило тендер на выполнение комплекса работ по объекту: «Комплекс жилых малоэтажных домов микрорайона № 1 в п. Ложок. 1 очередь строительства – квартал 15. 1 этап строительства». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 59 млн рублей.

Источник финансирования — собственные средства АО «АРЖС НСО» и средства участников долевого строительства.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить общестроительные работы дома, отопление, электроосвещение и силовое эл.оборудование, вентиляцию, автоматизацию тепломеханической части ИТП, тепломеханическую часть ИТП, а также узел учета тепла.

Отмечается, что все работы по строительству должны быть выполнены до 31.03.2019 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 августа 2018 года. Заявки участников будут рассмотрены 20 августа 2018 года. Подведение результатов конкурса- 27 августа 2018 года.

Напомним, п. Ложок расположен в 5 км от Академгородка. Он размещается на территории п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Общая площадь – 684 714 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования – в целях жилищного малоэтажного строительства. По данным АРЖС Новосибирской области, в границах земельного участка общий объем жилищного строительства составит 111 тысяч квадратных метров. С учетом средней жилищной обеспеченности 26,94 кв.м./чел. численность населения составит 4 120 человек. Концепция застройки земельного участка предполагает строительство малоэтажных домов эконом-комфорт класса. Территория застройки поделена на два микрорайона в соответствии с типами жилых домов и сроками освоения.

Фото: пресс-служба Академпарка