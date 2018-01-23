АШАН Ритейл Россия — 10 лет присутствия в Новосибирске

Первый гипермаркет компании был открыт в 2008 году в ТЦ «Мега».

АШАН Ритейл Россия отмечает десятилетие присутствия в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в компании, в период празднования с 22 по 31 января покупателей ожидает много сюрпризов: интересные предложения по товарам, дегустации, мастер-классы для взрослых и детей, тест-драйв техники, демонстрация модной одежды, шоу мыльных пузырей и многое другое. Специально в честь юбилея будет испечен хлеб «Новосибирский» по особому рецепту, а также пицца.

Первый гипермаркет АШАН Ритейл Россия в Новосибирске был открыт в 2008 году в ТЦ «Мега». На сегодняшний день в Новосибирске три гипермаркета АШАН: классический, а также два гипермаркета городского формата: АШАН Сити Голден Парк (ул. Курчатова, д.1) и АШАН Сити Сибирский Молл (ул. Фрунзе, д. 28). Ежегодно в гипермаркетах АШАН в Новосибирске совершают покупки более 10 млн новосибирцев.

Фото: пресс-служба компании