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Audi объявила об отзыве 728 автомобилей

  • 28/06/2018
audi

Отзыву подлежат автомобили, проданные с 2012 по 2017 год.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi (A4, A5, Q5, А6) и Audi Q5. Программы мероприятий представлены ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке, говорится на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 728 автомобилей Audi (A4, A5, Q5, А6), реализованных c 2012 по 2017 год.

Причиной отзыва транспортных средств является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления.

Отмечается, что на транспортных средствах Audi (A4, A5, Q5, А6) будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя.

Также отзыву подлежит 41 автомобиль Audi Q5, реализованный в 2018 году.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что в случае неправильного покрытия поршней задних тормозных суппортов при торможении педаль тормоза может иметь увеличенный ход, а эффективность торможения задней оси может быть снижена. В результате возможно увеличение тормозного пути.

На транспортных средствах Audi Q5 необходимо осуществить прокачку заднего контура тормозной системы (задний левый тормозной суппорт и задний правый тормозной суппорт).

Фото: pixabay.com, автор- Designbymickey

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