Audi Q7: Линии превосходства

Жизнь в формате Audi.

Уже съезжая с демонстрационного подиума, едва касаясь руля для плавного, но динамичного поворота на прямую, стало очевидно — этот автомобиль войдет в мою жизнь раз и навсегда. Я называю это — Жизнь в формате Audi.

Об этом автомобиле, его линейках, особенностях, качестве и превосходствах сегодня я могу беседовать часами. Но, что самое интересное, никогда не считал себя автомобильным фанатом и никогда в компании друзей не уделял чрезмерного внимания данной тематике. Всегда считал авто просто средством собственной доставки из одного места в другое. И надо же было мне так влюбиться в совершенно конкретный Audi Q7!

В люкс-внедорожнике столько всего сплелось, что нужно обладать внушительным фразеологическим запасом фирменных специалистов Audi AG и эпическим даром средневековых немецких менестрелей, чтобы описать все его достоинства. Но я все же попробую.

Симбиоз экстерьера парящего сокола, передовых инновационных технологий в начинке, неповторимые ходовые качества и стремительность лани в разгоне, поразительная многофункциональность в предназначении. И, конечно же, потрясающая роскошь, элитарность одного из лучших в мире автомобилей представительского класса. Линии — просто блеск!

Q7 Advance

Линия Advance — в ней все, что составляет драйв современного активного мужчины: и спорт, и отдых, и предпринимательство. Немецкие специалисты не забыли создать дополнительные благоприятные условия для того, чтобы водитель и пассажиры испытывали непременный комфорт и удобство. Коротко о функционале линии: камера заднего вида, легкосплавные диски, превосходный дизайн «10 спиц Star», с серыми контрастными элементами, частично полированные, размер 9J x 20.

Q7 Sport

Обладать автомобилем из линии Sport Audi Q7 — значит подчеркнуть спортивность Audi Q7 и собственную приверженность динамичному активному образу жизни. Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц», размер 9,5J x 21, многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн — «3 спицы», с функцией переключения передач и расширенными функциями управления на руле, с подогревом. Какое великолепие!

Q7 Business

Audi Q7 линии Business адаптирована к потребностям самых требовательных водителей и не дает ни малейшего шанса усомниться в повышенном комфорте и изысканности деталей салона. Подогрев передних и задних сидений, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, обивка сидений кожей Valcona, легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 спиц Blade», размер 9,5J x 21, комфортные передние сиденья с системой вентиляции.

Таковы линии, таков признанный мировой и мой субъективный статус любимого (отбросим на время сантименты), просто превосходного Audi Q7. К счастью, в таком выборе я далеко не одинок.

Вадим Виленский

Фото: audi-novosibirsk