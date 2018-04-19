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Аукцион на озеленение Михайловской набережной объявлен в Новосибирске

  • 19/04/2018
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Начальная (максимальная) цена контракта около 6,4 млн рублей.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявил электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на благоустройство парка культуры и отдыха «Михайловская набережная» от парка «Городское начало» до гостиницы River Park (вторая очередь 1 этапа), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В рамках технического задания контракта подрядчик должен будет выполнить посадки деревьев, цветов и кустарников в среднем и нижнем променаде набережной, также должны быть оформлены следующие зоны парка: «комната запахов, ароматов, пряный сад», «тактильная комната» и др.

Всего требуется высадить около 40 деревьев, 167 кустарников и более 19 тысяч многолетних цветов. Для посадок должны быть закуплены и высажены такие виды растений как хоста гибридная, астильба китайская, котовник кошачий, герань, шалфей, флокс, гвоздика, мята, овсяница овечья сорт «Дюймовочка», липа мелколистная, сирень, черемуха, миндальник, дерен белый и многие другие.

Отмечается, что работы должны быть выполнены до 15 октября 2018 года с даты заключения сделки.

Начальная (максимальная) цена контракта 6 млн 393 070 рублей.

Дата окончания приема заявок – 7 мая 2018 года.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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