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Аукцион на поставку 1 150 уличных светильников объявлен в Новосибирске

  • 24/04/2018
освещение

Новые светильники планируется установить на Бердском шоссе и улицах Академгородка.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявил электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 1 150 светильников наружного освещения для нужд МКУ «Горсвет», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что пилотный проект по замене светильников на светодиодные был представлен на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения в конце марта. По предварительным подсчетам в результате реализации проекта объем потребляемой электроэнергии сократится на 647 620 кВт*ч в год. Кроме того, за счет сокращения затрат на замену ламп будет дополнительно сэкономлено 67 456 рублей в год.

В соответствии с конкурсной документацией объявленного сегодня аукциона начальная (максимальная) цена контракта — 14 млн 950 тыс. рублей и включает в себя стоимость товара в объёме поставки, НДС, другие налоги и обязательные платежи, затраты на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы на поставку товара до места его доставки, на упаковку и др.

Светильники утилитарного наружного освещения светодиодные, с консольным креплением, со встроенными электронными блоками питания, должны быть предназначены для освещения дорог категорий А, Б и В. Световая отдача светильника не менее 140 Лм/Вт. В характеристиках товара указано, что у светильников должен быть литой алюминиевый корпус с анодированным и полимерным покрытием, цвет корпуса – серый или серебристый. Вес – не более 8 кг. Общий ресурс светильника не менее 50 000 часов. Для обеспечения надежной работы светильника в целом и блока питания в частности при воздействии на линию питания системы освещения атмосферных электрических разрядов оговаривается наличие устройства защиты от импульсных перенапряжений. Также должны быть предусмотрены типы защиты от короткого замыкания и от перенапряжения. Степень защиты оболочки светильника от влаги и пыли не ниже IP 66.

В пресс-службе уточнили, что в режимах работы применяемых светильников должна быть предусмотрена возможность диммирования (изменение уровня светового потока), а также возможность уменьшения мощности осветительной установки до 50 %, с возможностью формирования нескольких ступеней глубины диммирования.

Дата окончания приема заявок — 10 мая 2018 года. Срок поставки – в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта.

Уточняется, что новые светильники планируется установить на Бердском шоссе, проспекте Строителей, проспекте Академика Лаврентьева, ул. Героев Труда, Морском проспекте, ул. Пирогова, ул. Кутателадзе, ул. Николаева, проспекте Академика Будкера, ул. Терешковой, Детском проезде. Данный участок был выбран как наиболее удобный для последующего контроля и оценки эффективности проекта.

Фото: Oliver Schmidt

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