Аукцион по автодороге на ул. Титова признан несостоявшимся

«Новосибирскавтодор» стал единственным участником торгов.

Подведены итоги аукциона на право заключения муниципального контракта на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе (участок от ул. Бийской до ул. Дукача)» (I этап. Участок от ул. Бийской до ул. Заозерной). Известно, что в роли подрядчика готова была выступить только одна организация – ОАО «Новосибирскавтодор». В связи с тем, что была подана всего одна заявка, конкурс был признан несостоявшимся.

Напомним, аукцион по автодороге на ул. Титова был объявлен в середине июня 2018 года. Начальная цена контракта – 174,2 млн рублей.

Подрядчик должен разработать проект четырехполосной автодороги протяжённостью 0,676 км, разработать рабочие чертежи по обустройству дороги, выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, а также выполнить строительно-монтажные работы по объекту.

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