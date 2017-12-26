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Aviasales назвал самые загруженные дни в аэропортах России

  • 26/12/2017
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По данным поисковика, 40% всех проданных билетов на новогодние каникулы приходится на 29 и 30 декабря. Именно на эти дни эксперты Aviasales прогнозируют пик загруженности в Толмачево и аэропортах Москвы. В связи с большим потоком пассажиров специалисты советуют зарегистрироваться на рейс онлайн, приехать в аэропорт не раньше, чем за 3 часа до рейса и следовать инструкциям персонала, чтобы не создавать пробки.

Что касается других городов России, в Екатеринбурге наибольшая загруженность придется также на 29 и 30 декабря, в Пулково и Казани — на 30 декабря, в Пашковском — на 29 декабря.

Среди популярных направлений россиян оказались: Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Также в Aviasales отмечают снижение среднего чека за 2017 год на международных рейсах на 3% до 16,127 рублей и на внутренних направлениях на 6% до 8,949 рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой Aviasales

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