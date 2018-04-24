«Автодор-инвест» — еще один претендент на новосибирские трамваи

Компания предлагает городу проект стоимостью от 11 млрд руб и сроком действия концессии 30 лет.

Дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест» — готова провести модернизацию трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска. Об этом управляющий директор компании Юрий Волков заявил на заседании совета по инвестициям Новосибирской области.

— Мы предлагаем реализовывать этот проект в форме концессионного соглашения в рамках 115-ФЗ, где концедентом выступит мэрия Новосибирска, концессионером —специально созданная под проект компания, а гарантом — правительство Новосибирской области, — пояснил Волков.

Ориентировочный срок реализации концессионного соглашения — с 2019 по 2048 год. При этом инвестиционная фаза займет 4 года.

— Мы готовы провести реконструкцию трамвайного и троллейбусного депо правобережья Новосибирска, трамвайных путей и контактной сети, закупить новый подвижной состав (троллейбусы и трамваи), построить современные транспортно-пересадочные узлы, создать автоматизированные системы организации движения транспорта и систему единого билета, — перечислил Волков.

Проект предполагается реализовывать в три этапа. Первый предусматривает достройку линии до метро «Золотая Нива», по Гусинобродскому шоссе в сторону строящегося автовокзала, где будет построен пересадочный узел, и далее вниз по ул Татьяны Снежиной на Плющихинский жилмассив. На втором этапе — продление линии от «Золотой Нивы» до «Березовой Рощи», а также восстановление трамвайного движения на проспекте Дзержинского. Третий этап — продление линии от разворотного кольца на ул Писарева по ул Ипподромской и ул Танковой, врезка в существующую сеть. Далее продолжение линии от парка «Сосновый бор» в сторону Пашино, с заходом на новые микрорайоны. Волков подчеркнул, что на сегодняшний день износ подвижного состава электротранспорта Новосибирска составляет 95%, сетевого и путевого хозяйства — 80%.

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Предварительный объем инвестиций в два первых этапа — 11 млрд руб. Из них 4,6 млрд пойдет на подвижной состав. Планируется приобрести 70 трамваев по цене 55 млн руб, 50 троллейбусов —14 млн руб. Третий этап «Автодор-Инвест» пока не просчитывал.

— В рамках заключенного соглашения концедент будет обязан предоставлять земельные участки для прокладки новых линий, убрать с линии дублирующие маршруты других перевозчиков, обеспечить выплату капитального гранта — около 4 млрд руб, а также минимального гарантированного дохода, если он будет недополучен. Гарант будет обязан обеспечить финансовую поддержку концедента, а также регулярно и в полном объеме компенсировать проезд льготников, — перечислил Волков.

Годовая выручка компании с 2022 по 2034 году составит от 1,7 до 3,5 млрд руб. Срок окупаемости проекта — 13 лет. Бюджетная эффективность — 1,2 млрд, из них 450 млн — налог на прибыль, 350 млн — налог на имущество, 400 млн — НДФЛ. За счет реализации проекта к 2023 году будет создано 150 новых рабочих мест.

— К октябрю- ноябрю мы планируем довести проект до стадии подачи частной концессионной инициативы и выйти с ним, — констатировал Юрий Волков.

Он уточнил, что проект уже обсуждался с мэрией Новосибирска и получил одобрение. Это подтвердил и заммэра города Данияр Сафиуллин.

— Позиции и подходы компании совпадают с наши представлениями о том, как нужно развивать электротранспорт. Предлагаем проработать проект, посмотреть документы по тарифам, которые мы подали в правительство, а с октября начать, — добавил Сафиуллин.

По его словам, к проекту также проявляла интерес УК «Лидер», что говорит о его перспективности. Ранее о намерениях взять в концессию городской электротранспорт заявляла «Объединённая ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, входит в ГК «Роскосмос»), которая планировала в него вложить 40 млрд руб.

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Участники инвестсовета поинтересовались с чем связана такая цена за новые трамваи — 55 млн руб, если среднерыночная стоимость новой российской техники 22 млн, а импортной 30 млн руб.

— Сейчас единственный производитель трамваев в России — ООО «ПК Транспортные системы» (Тверь), его производство также локализовано в Санкт-Петербурге. Они выпускают три вида трамваев: одно (30 млн руб), двух (55 млн руб) и трехсекционные (85 млн руб). Мы посчитали в нашем проекте двухсекционный «Богатырь», — пояснил Волков.

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Врио министра финансов Виталий Голубенко акцентировал внимание на цене проезда, заложенной в финансовую модель проекта.

— По нашим расчетам, с 2022 года стоимость проезда составит 25 руб с последующей индексацией на цену инфляции и учетом сетевого тарифа, — отметил Волков.

Данияр Сафиуллин добавил, что мэрия рассчитывает к этому времени подтянуть до этой цены и стоимость проезда в метро, чтобы два вида транспорта не конкурировали.

Голубенко также рекомендовал проработать вопрос сужения проезжей части при строительстве новых путей и просчитать риски, которые при этом могут увеличить расходы города.

— Если мы получаем добро по проекту, то приступаем к его детальной проработке. Можно использовать и решения, заложенные в проекте строительства скоростного трамвая, в том числе по выделенным полосам, — говорит Сафиуллин.

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Врио первого замгубернатора области Владимир Знатков предложил поддержать предложение в виде концепции, доработать его с привлечением минтранса и минфина региона.

— Капитальный грант в размере 4 млрд руб — это серьезная сумма и понятно, что выплачивать ее будет не город Новосибирск. Это нужно обдумать и вновь вернуться к рассмотрению проекта на одном из заседаний инвестсовета, — констатировал он.

Компания «Автодор» создана в 2013 году. Ее собственником является государство. Основное направление деятельности — строительство платных дорог. В ООО «Авитодор-Инвест» 51% принадлежит госкомпании «Автодор», 49% — ООО УК «Росинфра». В 2016 году компания вышла на рынок ГЧП, МЧП и концессии в ЖКХ, транспортной и социальной сфере. В работе более 100 проектов, в том числе 5 в сфере модернизации и развития трамвая. В январе 2018 года компания предложила правительству Челябинской области заключить трехстороннее соглашение по комплексной модернизации транспортной инфраструктуры, стоимость инвестиций 4 млрд руб.

Юлия Данилова

Фото: баз- gov.spb.ru, остальные- Юлия Данилова