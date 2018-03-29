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Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

  • 29/03/2018
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Компактный кроссовер HyundaiCreta лидирует в ТОП-10 продаж в Новосибирской области с начала 2018 года по данным аналитического агентства «Автостат».

Кроссовер HyundaiCretaрезко вырвался вперед и стал лидером продаж в регионе по данным «Автостат» за период январь-февраль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Creta прибавил в продажах на 129,1%.

Напомним, что российский завод компании Hyundai Motor приступил к производству  компактного кроссовера Hyundai Creta 1 августа 2016 года. Кроссовер быстро приобрел популярность, и продажи автомобиля стали расти. Если в прошлом году в Новосибирской области с января по февраль было продано 55 автомобилей, то за аналогичный период 2018 года — 126 машин.

Осенью 2017 в России стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года. Обновленный кроссовер доступен в 4 комплектациях: Start, Active, Comfort и Travel. Во  всех комплектациях он оснащен электроусилителем руля, системой управления стабилизацией (VSM), электроприводом и обогревом наружных зеркал. Стоимость Creta в базовой комплектации Start составляет около 800 000 рублей.

Отметим, что модель HyundaiSolaris, лидер региональных продаж в прошлом году, опустилась в ТОП-10 на 6 место, с минусом 60,3% по сравнению с прошлым годом.

Второе место у корейца KIARio, с ростом продаж 62,3%. На третьем закрепилась модель LADAVestaс внушительным ростом продаж 112,5%.

В первую пятерку ТОП-10 вошли также седан VolkswagenPolo(4 место, рост продаж 38,8%), а еще один продукт отечественного автопрома — LADAGranta (5 место 11,5%).

Далеепоубывающей:  Hyundai Solaris, Renault Logan UAZ Patriot, Chevrolet Niva, Nissan Almera.

Михаил Фишер

Фото: hyundai-avtomir-nsk.ru

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