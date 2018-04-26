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«Азиатско-Тихоокеанский Банк» получит средства на поддержание ликвидности

  • 26/04/2018
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ЦБ принял решение о гарантировании непрерывности деятельности АТБ в течении срока реализации плана по повышению его финансовой устойчивости.

Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ, рег. № 1810), говорится на сайте ЦБ.  В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности АТБ на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банк России планирует предоставить АТБ средства на поддержание ликвидности.

Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в течение срока реализации плана в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ, подчеркивается в пресс-релизе. Для осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности АТБ приказом Банка России от 25.04.2018 № ОД-1076 функции временной администрации по управлению «Азиатско-Тихоокеанский Банк» возложены с 26.04.2018 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

— Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами, — приводит пресс-служба Банка России слова заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева.

АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков (активы 120 млрд рублей на 01.04.2018). «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Из 184 офисов банка 90 находятся в Сибири: в Кемеровской и Иркутской областях, Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, Республиках Алтай, Хакассия и Бурятия.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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